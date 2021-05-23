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比分趾鞋更獵奇！「怪物腳掌鞋」長出青蛙蹼　過膝靴穿上變外星人腿

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@avavavfirenze

近期時尚圈掀起「分趾鞋」風潮，除了造型像動物蹄一樣的款式，還有把每一根腳趾都分開的「五趾鞋」，或是做成腳掌造型的奇特款式。義大利品牌 AVAVAV就有一系列鞋款做成四根腳趾造型，但獨特的形狀已經不像人類的腳，反而讓人聯想到青蛙的蹼，甚至是外星人、怪物的腳掌。

▲怪物腳掌鞋。（圖／翻攝自ＩＧ＠avavavfirenze）

義大利品牌AVAVAV推出的「怪物腳掌鞋」系列以超乎想像的造型引起許多話題，這系列的重點就是鞋子前端都有四根腳趾，但依照款式不同，會有不一樣的形狀、顏色，還被做成高跟鞋、過膝靴⋯等多種款式。穿在身上彷彿自己長出一雙怪獸般的腳，雖然很搞怪卻能替造型增添亮點，也帶有獨特的趣味。

像其中一款「綠色高跟鞋」前端的四根腳趾就細細長長，很像把手指移植到腳上，扁扁貼在地上很像潛水穿的蛙鞋。

▲怪物腳掌鞋。（圖／翻攝自ＩＧ＠avavavfirenze）

過膝靴中有一款是以不同花色的布料組合，腳趾部位變得圓滾滾，看起來就像外星人的腳掌，另一款是血紅色皮革造型，穿起來很像血淋淋的鳥仔腳。還有一款「橘色平底鞋」也是圓圓腳趾，胖胖鞋型很像卡通人物的腳。

▲怪物腳掌鞋。（圖／翻攝自ＩＧ＠avavavfirenze）

除了AVAVAV，其他品牌也有推出奇特造型的鞋子，像日本新興品牌Midorikawa就與鞋子品牌Suicoke和Vibram三方聯名，推出獨特的「五趾鞋」。使用能緊緊貼合腳型的彈性材質製作，並選用類似皮膚的顏色，讓你穿起來就像赤裸著雙腳，而且腳趾還黏上醒目的指甲片，先前有公布過象牙色，之後又公開了適合深膚色穿的摩卡色，腳上指甲片還是鮮豔的藍。


 

►超狂「腳掌鞋」讓人腦洞大開！爆青筋、踩柏油路　網：會嚇到路人

►獵奇「五趾鞋」敢穿嗎？十根外露像光腳出門　低頭一看竟是大紅指甲

關鍵字：

鞋子, 腳趾, 高跟鞋, 過膝靴

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