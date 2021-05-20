宅在家也能買鑽石！　De Beers 700萬內珠寶線上任選

▲消費者可從De Beers官網線上購物服務，挑選鑽石婚嫁珠寶系列訂婚鑽戒。（圖／De Beers提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情緊繃，多數人落實居家防疫，減少醫護人員的負擔。宅在家就得靠網購解決所需，連鑽石都能買！英國鑽石品牌De Beers去年領先業界推出購物服務官方網站，從入門款的My First De Beeers系列到售價25萬美金（約700萬台幣）的珠寶作品，甚至是個人化的設計，均可於線上購買再配送至台灣。

▲De Beers各式鑽石手環也可透過網站購得。

去年起新冠肺炎疫情肆虐全球，讓向來注重個人化服務的精品品牌，不得不加快建置線上服務的步伐。De Beers是珠寶圈最快建立網購系統的品牌，官方平台橫跨購買、服務預約和售後服務，顧客可於官方網站上查詢全球庫存，不用出門便能購得心儀款式。

▲雷達表提供免費到府取錶服務，讓錶主不用出門也能維修或保養愛錶。（圖／雷達表提供）

腕錶品牌也積極發展網路購物平台，百年靈（Breitling）去年疫情一爆發旋即推出網購服務，不少台灣消費者最愛上官網訂購特殊的NATO錶帶；LVMH集團旗下的HUBLOT（宇舶）則將特殊款放上官網銷售；擁有卡地亞（Cartier）、IWC等品牌的Richemont歷峰集團亦然，在自家奢侈品電商平台Net-A-Porter上線最新或獨家錶款；Swatch集團旗下雷達表（Rado）、天梭表（TISSOT）等品牌，則提供免費到府取錶服務，讓錶主不用出門也能維修或保養愛錶。

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