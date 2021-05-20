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手機真的超髒！防疫必備3款高顏值「手機消毒器」　好看又實用

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近期國內疫情嚴峻，大家都很注重防疫消毒，但是很多人卻特別容易忽略身邊最髒的「手機」，其實手機的細菌含量可能比公廁還多出七倍，專家也指出，最好每天消毒手機至少一次，現在市面上就有推出許多「手機消毒器」，顏值高又實用，記得回到家先把手機消毒一波才安心！

▲手機消毒器。（圖／翻攝自官網）

▲CASETiFY UV手機消毒器，小型NT＄2,280。（圖／翻攝自官網）

CASETiFY UV手機消毒器

3C周邊品牌CASETiFY推出的「UV手機消毒器」，利用紫外線照射可消滅99.9％的細菌，同時能替手機無線充電，手機之外也可以消毒任何隨身物品，素面的外型很簡約有質感，共有黑、白、以及今年推出的全新嫩粉紅色選擇，分為大、小尺寸，大的3分鐘可完成消毒，小的則需6分鐘。（目前尚未有科學研究證實採用的UV-C光可以殺滅COVID-19病毒，但UV消毒機能有效殺滅99.9％的常見家居細菌。）

▲手機消毒器。（圖／翻攝自官網）

▲CASETiFY UV手機消毒器，大型NT＄3,600。（圖／翻攝自官網）

Phone Toaster 手機麵包機

早先曾在韓網上掀起討論的「手機麵包機」，其實是正是一款手機消毒機，如同烤麵包機的外型令人會心一笑，只要將手機橫放入這款機器中，壓下按鈕靜待５分鐘時間，機器就會投射出可殺菌的UV-C光到手機表面，全方位殺菌，且同時還可以當作音響、鬧鐘、充電器使用，相當方便。該產品目前已結束募資，日後是否還有販售還尚需等待消息。

▲手機消毒器。（圖／翻攝自官網）

▲手機消毒器。（圖／翻攝自官網）

▲Phone Toaster，NT＄2,350。（圖／翻攝自官網）

SMATE烘乾消毒器

SMATE的烘乾消毒器在許多平台上都有販售，同樣運用紫外線徹底殺菌＋高溫烘乾，可以除濕、除臭還能防黴，5分鐘達到99.9%殺菌效果，包括牙刷、刮鬍刀、美髮品等浴室用品或是手機、口罩、飾品⋯⋯等日常用具都可以放入消毒，純白外型也很有質感。

▲手機消毒器。（圖／翻攝自官網）

▲手機消毒器。（圖／翻攝自官網）

▲SMATE烘乾消毒紫外線 SX-01 NT＄1,690。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

防疫, 手機消毒器, 手機消毒, 消毒, 細菌, 殺菌

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