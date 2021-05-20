宅一起就玩「戀愛大富翁」！挑戰卡內容好害羞　贏了還能滿足小願望

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@四郎為了嬛嬛愛分享、@BOBO、goodolddays.co

最近疫情升溫，大家要長時間待在家裡，如果不想和另一半因為太常相處而互看不順眼，就趕快一起來玩能讓情侶感情升溫的「戀愛大富翁」吧！玩法跟原版大富翁差不多，但加了能增加情侶互動的小挑戰，以及能要求對方滿足你願望的心願卡，玩起來絕對更有趣。

「戀愛大富翁」遊戲在小紅書上爆紅，很多人都推薦快拉男友一起玩，不僅能打發時間，還能增進兩人的感情。這款遊戲的玩法、道具跟普通大富翁類似，但包裝風格變成讓人少女心噴發的粉色系，角色公仔是戴著愛心頭套的男女和狗狗、愛心娃娃，裡面地圖、鈔票、房子、卡牌⋯的顏色和圖案也都超級Q萌！

遊戲玩法就跟大家熟悉的一樣，不過把常見的機會、命運卡，換成了更有趣的「挑戰卡」，裡面的內容能讓情侶產生甜蜜互動，像是「親吻身上的一個位置」或是「在對方臉上塗口紅並拍照分享」⋯⋯，還有「用對方選的照片當頭像」能讓你宣示主權。

另一個吸引人的設計就是「心願卡」，可以要求對方滿足你的小願望，像「禮物券」、「大餐券」之類的，就能讓你名正言順的要個禮物，還有能讓對方打掃的「家務券」，或是在吵架時能快速和好的「原諒券」。勝利的一方有這些卡片當獎賞，玩起來會更有動力。

想要找家裡可以玩的遊戲，也可以看看好老日商行GOOD OLD DAYS推出的「迷你復古雙打遊戲機」，把古早味的大型遊戲機縮小成迷你版，讓你在家就能重溫兒時回憶。遊戲機裡有300種小遊戲，不怕玩到厭倦，而且一個人太孤單，雙打設計讓你玩起來更有趣。

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