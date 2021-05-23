日瘋傳「DIY簡易防疫面罩」！低成本4步驟曝光　網：1分鐘搞定

▲日本推特瘋傳「DIY簡易防疫面罩」方法。（圖／翻攝自IG）

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全台疫情升溫，民眾防疫配備也需要升級，除了基本的口罩、酒精之外，不少人都多入手了「防疫面罩」，加倍防護更加安心，但也讓面罩短缺很難買到。對此可以參考日本推特瘋傳的DIY簡易面罩方法，只要幾個步驟就能完成，一起來動手做！

日本設計師吉岡德仁先前曾在推特上公開「DIY防疫面罩」的方法，簡單且低成本就能完成，更獲得日本醫護人員與網友紛紛仿效，以下就公開製作方法：

1.首先將「透明文件夾」裁剪成約A4紙張的大小。

2.印下面罩形狀模板，吉岡德仁提供不同的臉型尺寸給民眾下載使用。點我下載

分別有大、中、小，265mm X 265mm、215mm X 265mm和200mm X 265mm，民眾可依照自己的需求印製。

3.將剛剛印好的面罩形狀模板放在文件夾上，沿著邊緣裁剪，確保大小吻合。

4.將裁好的面罩，依照模板上兩側的小C位置挖空，留作固定眼鏡或是護目鏡使用，即完成製作。

▲將裁好的面罩，依照模板上兩側的小C位置挖空。（圖／翻攝自IG）

這款DIY防疫面罩不僅製作方法簡單，成本也較低，只要文件夾、紙張、美工刀就能完成，幾乎人人都能居家製作，有網友也表示：「1分鐘內搞定」、「手殘族也會」、「一次多剪幾個更快」，當然民眾若非必要還是減少外出，且切記佩戴口罩。

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