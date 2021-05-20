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營養師曝容易「減肥失敗」的9大原因！只吃一餐反而大NG

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▲▼ 容易減肥失敗9大原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲有些自以為有助減肥的錯誤觀念就是導致失敗的原因。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也有這種經驗？明明自己很認真減脂、控制體重，一開始很有效，但沒多久就停滯，甚至還復胖！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出9大原因容易導致減脂失敗，快來看看你犯了幾個？

＃有一餐沒一餐

有些人為了減肥而過度節食，雖然短期內可能會減重，但通常是減到肌肉量，造成有瘦下來的錯覺，也會導致基礎代謝率下降，一旦恢復正常飲食就會復胖，使得體重上上下下，沒變化。

▲▼營養師曝容易「減肥失敗」9大原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃愛吃加工類食品

像是培根、火腿、香腸、臘肉或肉製醬料等加工類肉製品，通常鈉含量都很高，鈉含量一高就容易造成水分滯留，進而導致水腫，且加工肉類通常飽和脂肪含量高，對心血管的負面影響很大。

＃隨意減醣，蛋白質卻沒增加

很多人聽低醣飲食對減肥有幫助，但實施時不少人都會忘了提高蛋白質比例，使得整體熱量蛋白質攝取不足。

▲▼營養師曝容易「減肥失敗」9大原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃久坐活動量不足

工作型態若是長時間坐著的人，容易造成熱量消耗低，一旦吃得太多就容易變胖。

▲▼營養師曝容易「減肥失敗」9大原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃只有上健身課才運動

很多人說都會說自己有運動，但實際上一週可能只有1～2次，而且都是上教練課的一小時才運動，這樣的活動量其實不足，消耗的熱量也較少。

＃自認是吃作弊餐

有些人在做飲食控制時，會安排作弊餐讓自己放鬆一下，但不是吃太多，就是牌了太多餐作弊餐，這樣不僅無法幫助體重控制，反而還會造成影響，建議一周要控制在2次甜食或飲料就好。

＃只吃一餐

為了減肥一天只吃一餐，可能使得整體熱量攝取不足，一樣會降低基礎代謝率，造成日後復胖的可能。

▲▼營養師曝容易「減肥失敗」9大原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃睡眠不足

許多研究都證實，睡眠能幫助荷爾蒙代謝正常，若睡眠不足會造成增脂減肌的現象，不利體種控制。

＃飲食重口味

為了減肥吃水煮餐或水餃等低油食物，卻加了一堆醬料，反而會增加油脂及鈉的攝取，不但會增加攝取熱量，也容易造成水分滯留，建議飲食要以清淡為主。

最後蕭瑋霖也提醒，想要減脂的人在飲食控制上需要特別注意，千萬別為了瘦而不吃，也不要為了慰勞自己一下吃太多，飲食控制是長期的戰爭，需要持續堅持下去才會有好結果。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 失敗, 減肥失敗, 原因, 營養師

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