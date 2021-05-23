fb ig video ETtoday search mobile

韓藝瑟認愛小10歲鮮肉！兩招性感私服「擄男穿搭術」女孩必學

>

編輯／JJ

韓女星韓藝瑟日前無預警公開認愛，在IG上大方曬出甜蜜合照，霸氣的說：「介紹我的男朋友！」、「我的男朋友比我小10歲，所以我都叫他小狗狗！」因男友樣貌神似男神李帝勳而引起網友熱議，也收到大批的祝福。今年39歲的韓藝瑟不只保持凍齡美貌，在穿搭上也很有一套，現在就把女神的穿搭術學起來，或許有天也能擄獲鮮肉男友！

▲韓藝瑟擄男穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟日前公開認愛，曬出與男友甜蜜合照。（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_，以下同）

韓藝瑟的前凸後翹的姣好身材眾所皆知，如今39歲的她，十多年來幾乎沒胖過，臉蛋更是凍齡維持不變，令人欽佩。而韓藝瑟也很懂得善用自己的優點，不吝嗇展現身材，在近期的私服穿搭上最常運用兩項穿搭技巧，以下一起看看。

1. 凸顯腰身的連身裙

韓藝瑟先前曾在YouTube頻道上分享自己最愛的洋裝TOP5，足見她有多熱愛連身裙裝，在穿著連身的單品上，韓藝瑟最注重「凸顯腰身」，才能拉長身材比例，近期穿搭中的洋裝，便有利用腰帶勒出身體曲線，或是特殊腰間皺褶設計的長版襯衫，也能起到同樣的效果。

▲韓藝瑟擄男穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟擄男穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟擄男穿搭。（圖／翻攝自IG）

2. 丹寧風下身單品

而從韓藝瑟的私服穿搭中可以發現，她大部分的休閒服都會以丹寧風的下身單品做搭配，用以襯托設計特別的上衣，各式牛仔褲的出鏡率真的超高，像是性感歐美風中空裝、或是Bodysuit，隨意搭件牛仔單品就能帶出率性態度，全長的直筒牛仔褲則是打造九頭身的好幫手，裡頭只要穿上高跟鞋款，霸氣立刻顯現，很有韓藝瑟的風格。

▲韓藝瑟擄男穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟擄男穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟擄男穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟擄男穿搭。（圖／翻攝自IG）

►少時秀英「遮羞布上衣」撞衫大10歲孔曉振　女神穿起來就是時髦

►Lisa洋娃娃長髮回歸了！BLACKPINK合體氣場超強大　網：不知要看誰

關鍵字：

韓藝瑟, 認愛, 穿搭, 擄男穿搭術, 歐美風

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

果粉必學iPhone「四個」隱藏小技巧　手機瞬間變神好用

果粉必學iPhone「四個」隱藏小技巧　手機瞬間變神好用

網揭2021最容易閃婚星座Top 5　獅子想安定、冠軍跌破眼鏡！

網揭2021最容易閃婚星座Top 5　獅子想安定、冠軍跌破眼鏡！

「頭髮光澤髮夾」戴上秒變漫畫女主角！2次元閃亮效果太可愛

「頭髮光澤髮夾」戴上秒變漫畫女主角！2次元閃亮效果太可愛

不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 8款「粉底液」男星也愛用！資生堂清透又遮瑕　肖戰同款畫出貴婦肌 被譽「世界最美雙胞胎」神基因狂吸187萬粉　網：加媽媽是三胞胎！ 「星巴克熊熊露營燈」發出療癒光芒！罩子拆下竟是雙層玻璃杯 吳奇隆不要看！劉詩詩辣曬「白皙美腿」仙女裙高開衩好逼人 韓藝瑟認愛小10歲鮮肉！兩招性感私服「擄男穿搭術」女孩必學 太無聊來玩10種超療癒手作！輕鬆做出仙人掌掛飾、羊毛氈草泥馬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面