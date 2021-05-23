韓藝瑟認愛小10歲鮮肉！兩招性感私服「擄男穿搭術」女孩必學

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韓女星韓藝瑟日前無預警公開認愛，在IG上大方曬出甜蜜合照，霸氣的說：「介紹我的男朋友！」、「我的男朋友比我小10歲，所以我都叫他小狗狗！」因男友樣貌神似男神李帝勳而引起網友熱議，也收到大批的祝福。今年39歲的韓藝瑟不只保持凍齡美貌，在穿搭上也很有一套，現在就把女神的穿搭術學起來，或許有天也能擄獲鮮肉男友！

▲韓藝瑟日前公開認愛，曬出與男友甜蜜合照。（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_，以下同）



韓藝瑟的前凸後翹的姣好身材眾所皆知，如今39歲的她，十多年來幾乎沒胖過，臉蛋更是凍齡維持不變，令人欽佩。而韓藝瑟也很懂得善用自己的優點，不吝嗇展現身材，在近期的私服穿搭上最常運用兩項穿搭技巧，以下一起看看。

1. 凸顯腰身的連身裙

韓藝瑟先前曾在YouTube頻道上分享自己最愛的洋裝TOP5，足見她有多熱愛連身裙裝，在穿著連身的單品上，韓藝瑟最注重「凸顯腰身」，才能拉長身材比例，近期穿搭中的洋裝，便有利用腰帶勒出身體曲線，或是特殊腰間皺褶設計的長版襯衫，也能起到同樣的效果。

2. 丹寧風下身單品

而從韓藝瑟的私服穿搭中可以發現，她大部分的休閒服都會以丹寧風的下身單品做搭配，用以襯托設計特別的上衣，各式牛仔褲的出鏡率真的超高，像是性感歐美風中空裝、或是Bodysuit，隨意搭件牛仔單品就能帶出率性態度，全長的直筒牛仔褲則是打造九頭身的好幫手，裡頭只要穿上高跟鞋款，霸氣立刻顯現，很有韓藝瑟的風格。

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