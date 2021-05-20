陳庭妮宅女抗疫招數公開　天天運動半小時、煮飯不外食

▲陳庭妮呼籲居家防疫也要天天運動。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情全台延燒，已全面提升為三級警戒，政府呼籲避免不必要的移動與聚會，陳庭妮乖乖遵守待在家，透過IG分享她居家防疫生活的重點，包括天天至少運動30分鐘、煮飯不外食、減少垃圾量產生，期待恢復正常生活那天變得更美。

▲陳庭妮喜歡在家下廚。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）



不過陳庭妮認為，變得更帥更美只是額外好處，保持運動增加免疫力才是重點，她與自己約定好，每天不偷懶，至少要運動半小時以上，雖然她也是從中午拖到傍晚午覺睡醒才開始做一小時瑜伽，但只要有規律運動都不嫌遲。

▲陳庭妮把家裡打造成家庭電影院，滾來滾去看電影最開心。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）



陳庭妮也自招是愛待在廚房的宅女，樂於擦擦洗洗，尤其特愛煮湯，她認為提升免疫力另一絕招就是飲食均衡，趁防疫期間在家煮飯不外食，吃得營養又健康，同時也要減少垃圾量；而她的休閒娛樂就是在宛如私人電影院的客廳看電影，滾來滾去好開心，睡著也沒關係，自認是「宅女生活最高境界」。

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