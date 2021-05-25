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Off-White這頂漁夫帽簡直防疫神物！LV遮陽面罩加碼「這個」隱藏功能

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記者王蓁蓁 / 台北報導

鑒於目前疫情升溫，外出全程戴口罩是防疫重點，除了前陣子盤點了各大精品們推出的口罩，《ET FASHION》再度整理出一系列防疫配件，包括Off-White、LOUIS VUITTON（路易威登）都相繼推出可以阻隔飛沫的防護面罩，相比普通護目鏡，360度的完美防護可以保護的範圍又更大，且即便疫情過後，仍然是時髦又百搭的時尚單品。

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▲時尚面罩 。（圖／翻攝品牌官網）

▲時尚面罩 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Off-White面罩上的「KEEP SAFE」字樣令人會心一笑。（圖 / 翻攝IG@off____white、品牌官網）

Off-White 防疫漁夫帽由純棉材質打造帽身，中央顯眼的印花是Off-White最新標誌，此配件最大的焦點不外乎是帽緣的透明遮罩，幽默寫上「KEEP SAFE」（保持安全）的字樣，令人不免會心一笑，畢竟這正是我們目前最需要的，在防疫期間除了把口鼻遮起來外，也要杜絕從其他角度穿透的飛沫。

▲時尚面罩 。（圖／翻攝品牌官網）

▲時尚面罩 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Off-White 附有防疫面罩的漁夫帽，是可拆卸式，方便清洗消毒。（圖 / 翻攝品牌官網）

Off-White 這款附有防疫面罩的漁夫帽，其實是可拆卸式的，除了方便清洗消毒外，疫情結束後，拆掉透明片，又是一款吸睛的漁夫帽，品牌也貼心分出尺寸，符合各種頭型需求。

▲時尚面罩 。（圖／翻攝品牌官網）

▲時尚面罩 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV 防疫面罩除了能防範橫飛的唾沫、也能阻擋陽光直曬。（圖 / 翻攝品牌官網）

不同於Off-White將頭頂全部罩住，LV這款防疫面罩更適合即將迎來的盛夏、或是較容易流汗的人，另外，它的面罩部分還有個很棒的「隱藏功能」，會在直射的陽光下變為深色，在防範橫飛的唾沫之餘，也能阻擋陽光直曬保護雙眼。

▲時尚面罩 。（圖／翻攝品牌官網）

▲防疫面罩以品牌經典的 Monogram 老花為主要裝飾。（圖 / 翻攝品牌官網）

雖然只有一個尺寸，但彈性的帆布頭帶能適合任何人，穿戴也格外舒適，這款被LV Monogarm老花佈滿的LV Shield面罩，就連透明面罩的輪廓也充滿了可愛的小花細節，可以說是最精美的防疫配件。

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關鍵字：

面罩, 帽子, 遮陽帽, 防疫, LV, Off-White

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