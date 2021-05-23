「頭髮光澤髮夾」戴上秒變漫畫女主角！2次元閃亮效果太可愛

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@abaraharawata、ekodworks.com

日本動漫人物的髮型常常誇張又獨特，如果是深髮色，漫畫家就會用一些白色線條來表現頭髮閃亮亮的光澤，而日本最近就有一款有趣的扭蛋，把動漫人物的頭髮光澤實體化，變成一款白色髮夾，夾在頭髮上，你就能擁有漫畫人物一般的2次元閃亮光澤。

「頭髮光澤髮夾」是由經常把創意提案、網路熱門話題製成商品的株式會社人間，與日本插畫家百瀬ガンジィ（@abaraharawata）合作推出，把用來表現漫畫人物頭髮光澤的留白，變成一款白色不規則狀髮夾，戴在真實人類的頭髮上，也能產生漫畫般的效果，有趣的發想讓人忍不住笑噴。

「頭髮光澤髮夾」是扭蛋系列共有六種款式，有形狀比較流線、柔和的光滑款，也有邊角尖銳的閃電款、斜線款，還有可愛風的圓圓氣泡，戴在頭上真的有變成漫畫女主角的錯覺，實在是太卡哇伊了。每一組都含兩個髮夾，讓你可以一次夾兩邊，做出對稱光澤。這系列預計2021年8月在日本登場，希望之後台灣也可以轉到。

喜歡搞怪小物的話，日本常推出創意產品的eKoD Works網站上有一款有趣的「馬賽克手機殼」，他們在手機殼上印了眼睛被模糊的馬賽克圖樣，只要拿起來遮住眼睛，你就能隨身自帶馬賽克效果，不管是合照、拍影片，都能保護身份，讓隱私不洩漏，而且上面的馬賽克可以客製化，做出專屬於你的圖案。

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