結衣嫁人別難過，來重溫《月薪嬌妻》金句：不想失去，就不能逃走

▲日劇《月薪嬌妻》自上映以來，除了主角美栗與平匡「閃死人不償命」的浪漫情節外，當中隱藏在對白之間的人生哲學，更是讓觀眾獲得不少共鳴。（圖／翻攝自月薪嬌妻官方推特，以下同）

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請先放下你可能因新垣結衣與星野源閃婚所油然而生的「憤世嫉俗」，亦或為日本股市近幾日恐因閃婚大跌所潛藏的「財務壓力」，深呼吸幾口氣，回頭審視這兩位合作主演的《月薪嬌妻－逃げるは恥だが役に立つ》，當中你會發現，在編劇野木亞紀子巧手施為下，當中不少對白都隱含著現代人對於愛情、工作、家庭等不同層次的人生哲學。

如今重頭回味，更讓人頗有共鳴；蛤？你說你已經心死了，那就不在筆者能力所及之處了……。

▲在編劇野木亞紀子精心雕琢下，《月薪嬌妻》（含SP）當中的各項情節，皆忠實了反映了現代人在家庭、愛情、工作多方衝撞下，所可能面對的難題。

《月薪嬌妻》之所以能屢獲不少觀眾的青睞，除了劇中主角津崎平匡（星野源飾）與森山實栗（新垣結衣飾），兩人「閃死人不償命」的愛情橋段外，當中忠實反映現代人在家庭、愛情、工作多方衝撞下，所可能面對的難題，更是讓觀眾頗有共鳴的關鍵所在。

當中一大功臣，莫過於野木亞紀子；這位曾擔綱《公關室愛情》、《圖書館戰爭》、《重版出來》、《法醫女王》、《無法成為野獸的我們》等熱門日劇的知名編劇，在《月薪嬌妻》當中，用其身為女性的獨到眼光，堆砌出頗值得讓人玩味的各式對白。

▲隱藏在「約聘制妻子」這樣看似荒謬的劇情主軸中，《月薪嬌妻》當中充分突顯出現代人在面對不同環境當中，所可能遇到的各項難題。

看似木訥、呆板的男主角平匡，對於愛情一直有其獨到的應變之道，這一點在面對女主角實栗後，則是出現了大相逕庭的變化。

初期－「比起刺激我更愛安穩，那就是專業單身男的終極之道。」

中期－「如果不想失去，就不可以從最重要的人身邊逃走，不管有多遜，多麼難看。」

後期－「痛苦的時候，只要有人說站在你這邊支持你，就能獲得拯救了。」

相較之下，顯得較為外放、直白的實栗，也在與平匡相處過後，對於愛情有了不一樣的見解。

「只要彼此喜歡、彼此之間有愛，就什麼事情都能夠予取予求，這根本是對愛情的剝削。」

「人的想法是無法被改變的，但是自己的人生是由自己所掌控的。」

▲在SP特別篇當中，男女主角即便有了父親母親身份上的轉變，但對於這樣的轉變，兩人仍有天差地遠的想法。

時序步入SP特別篇中，平匡與實栗在面對即將為人父與為人母此一身份轉換時，也因為觀念上的不同，出現了不少摩擦；當中平匡一度自認體貼地表示，在實栗懷孕期間，會努力做對方的後盾，有什麼需要幫忙的事情都可以直接說出來。

但對於初次「轉職」成媽媽身份的實栗來說，卻不認為這樣的態度就是「體貼」，實栗更直白地表示，第一次生小孩，在什麼都不懂、很不安的條件下，卻要一個人學習然後給自己的丈夫下指導棋，這不是很奇怪嗎？「我們要一起學習做父母，所謂的夫婦不是應該這樣嗎？」當初這句對白，也打中不少日本職業婦女的心坎裡去。

▲除了愛情與家庭外，《月薪嬌妻》劇中男女主角甚至是配角，都對於工作的態度也有不同看法。

《月薪嬌妻》劇中除了針對愛情與家庭多有著墨外，當中男女主角對於工作的態度也是讓觀眾頗有共鳴的橋段所在；舉例來說，在職場上頗不得志的實栗，一直都秉持著「就算不被注意到，也要努力工作，這才是最重要的專業素養」，這樣的理念，在其身為職業婦女後，也可以從其各項行為表露無遺。

當然除了男女主角外，在劇中存在感最強的，莫過於配角之一沼田賴綱；被設定為男同志的沼田先生，常常都以其獨到的處事態度，為男主角平匡提供了不一樣的人生見解；當平匡因與實栗相處出現摩擦出現迷惘時，沼田先生一句「工作中，有一半是不情願，剩下另一半是想回家的心情」，消散了平匡原本的不安；同時在SP特別篇，在平匡因為想請育嬰假被上司刁難時，也是沼田先生出手相助，並說出「不管哪個職員要休假，都能夠維持住團隊工作節奏，這個風險管理是上司的職責」，這句讓不少基層員工大為感動的至理名言。

只能說，沼田先生真有你的！

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