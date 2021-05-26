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許願必備！網美系「生日訂製蛋糕」4款推薦　一出場就想拍個不停

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▲（圖／翻攝自Instagram@allthingsgood.dessert​/rayyabakes/koumu_cake​）

▲訂製生日蛋糕。（圖／翻攝自Instagram@allthingsgood.dessert/rayyabakes/koumu_cake

生日、紀念日等...蛋糕都是必定出場的氣氛營造單品，好吃是基本、如果賣相超美更加分，尤其女生們聚會，蛋糕往往都是重頭戲之一！這次要推薦四間超美超夢幻的客製蛋糕，所有的花材、色調跟口味都可以任意訂做挑選，趕快把ＩＧ全追蹤以備不時之需！

Brand #1：Rayya Bakes

▲（圖／翻攝自Instagram@rayyabakes）

▲Rayya Bakes是工作室非常夢幻。（圖／翻攝自Instagram@rayyabakes，下同）

超級神美的夢幻訂製蛋糕工作室，從花材到緞帶、氣球等元素都可以任意搭配，也可以選擇淋醬配色，蛋糕不只漂亮、口味也超棒，完全是節慶必備許願款！

▲（圖／翻攝自Instagram@rayyabakes）

甜點師的配色美感超好，所有蛋糕都彷彿藝術品一般精緻細膩，從黑色到甜蜜蜜的粉紅、寶寶藍成果都令人驚喜，絕對是一出場就令人尖叫不已的作品！

Brand #2：口木甜點工作室

▲（圖／翻攝自Instagram@koumu_cake​）

▲（圖／翻攝自Instagram@koumu_cake​）

▲口木甜點工作室則是清新又甜而不膩的風格。（圖／翻攝自Instagram@koumu_cake​

口木甜點工作室則是清新又甜而不膩的風格，想讓品嘗甜點的人露出幸福微笑為初衷，帶著溫度手做出一款又一款暖心蛋糕，柔和不鋪張華麗的配色卻令人一眼入心，花材的搭配也充滿平衡美感。

Brand #3：Ying Cake 穎花蛋糕

▲（圖／翻攝自Instagram@yingcake_tw）

▲（圖／翻攝自Instagram@yingcake_tw）

▲Ying Cake 穎花蛋糕網路上超多人推薦。（圖／翻攝自Instagram@yingcake_tw

網路上超多人推薦的訂製蛋糕，是為全預約制的蛋糕店，店名穎花為稻花之意，是稻米成熟時包裹在外的保護殼，象徵著穎花所帶來的視覺與味覺饗宴，每款蛋糕都細膩手作、氣球與花材配置充滿美感，除此之外也有特殊設計款，將酒瓶等元素融入蛋糕，全然就是氣勢磅礡的藝術作品。

Brand #4：滿好 all things good 甜點工作室

▲（圖／翻攝自Instagram@allthingsgood.dessert​）

▲（圖／翻攝自Instagram@allthingsgood.dessert​）

▲滿好 all things good 甜點工作室的色塊抹面蛋糕最熱門。（圖／翻攝自Instagram@allthingsgood.dessert​

充滿細膩暖心質感的手做蛋糕工作室，以清新而溫柔的色塊搭配，呈現令人一見傾心的甜點作品，店裡十分熱門的色塊抹面蛋糕，以極具美感的動心配色，讓作品簡單卻令人百看不膩，月曆蛋糕也是很多人指定的經典款，除此之外也有各種卡通角色的訂做，滿足各族群需求。

在特殊節日時也不妨直接訂製一款蛋糕，不只收到的人會超開心、在場的所有人也都會驚喜不已，將會創造出畢生難忘的細膩回憶♥

延伸閱讀：

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 蛋糕, 訂製

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