網激推5款「按摩髮梳」凱特也愛用！梳完超柔亮、頭皮緊繃感消失

如果你是髮量較多的人，那麼很推薦使用鬃毛梳來整理頭髮！

▲John masters organics竹身野豬鬃負離子柔亮梳 。（圖／翻攝自Instagram@emi_____21）

這款野豬鬃毛梳可以有效梳理頭髮、清理髮垢，並將頭皮油脂均勻分佈頭髮，而且能越梳越滑順並增加頭髮亮澤，質量輕盈好上手，在毛躁蓬亂的頭髮也能一梳到位，超省力！

Tangle Angel天使梳



▲Tangle Angel天使梳。（圖／翻攝自Instagram@runatama3）

風靡歐美、英國凱特王妃愛用的「天使梳」是款集顏值與功能性於一身的網紅髮梳！來自英國皇室造型師RichardWard 創立品牌，以夢幻奪目的天使翅膀造型聞名，梳齒排列經過科學計算，以長短齒梳能快速梳理亂髮並減少頭髮卡住不順、拉扯斷裂的情況，輕鬆克服毛躁打結、使用後秀髮柔順有光澤！

▲Tangle Angel天使梳。（圖／翻攝自Instagram@runatama3）

最棒的是它屬於乾濕兩用，有抗水抗菌設計可以在淋浴中使用，且材質耐熱（最高120°C）也可以當作造型梳使用！

TANGLE TEEZER利物浦攜帶梳



▲TANGLE TEEZER利物浦攜帶梳。（圖／翻攝自Instagram@betcha_n/_koko627）

幾乎每個女孩都擁有的英國「TANGLE TEEZER提碁」利物浦攜帶梳，也是非常推薦給長髮女孩的超強順髮梳！

▲利物浦攜帶梳。（圖／翻攝自Instagram@tiki__tikikitchen）