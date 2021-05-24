網激推5款「按摩髮梳」凱特也愛用！梳完超柔亮、頭皮緊繃感消失

工欲善其事，必先利其器！想要頭髮保持柔亮滑順，一把好用的「梳子」是不可或缺的！好的梳子不僅能輕鬆梳理毛躁的頭髮，還能越梳越亮，並且同時幫助按摩頭皮，放鬆頭部緊繃感。現在就來盤點有哪些絕對值得投資的「口碑款髮梳」，長髮女孩更該筆記喔！
AVEDA木質髮梳／隨行按摩梳
▲AVEDA木質髮梳。（圖／翻攝自Instagram@kurorisa_14）
說到人氣髮梳，第一個絕對會想到的就是AVEDA的經典商品「木質髮梳」！質量輕巧，不僅可以輕鬆梳理糾結髮絲，更可以按摩頭皮、輔助造型，是AVEDA每年銷售上萬支的超級人氣強品！
▲AVEDA木質髮梳／隨行按摩梳。（圖／翻攝自Instagram@_ryo_sato_）
以交錯式梳針提升抓毛力，直梳可減少髮絲糾結；橫梳搭配吹整可以降低毛躁感，梳針底部的緩衝氣墊也能讓施力得當，在梳理髮根同時按摩頭皮。
John masters organics竹身野豬鬃負離子柔亮梳
▲John masters organics竹身野豬鬃負離子柔亮梳 。（圖／翻攝自Instagram@anmi5326/nontarte）
如果你是髮量較多的人，那麼很推薦使用鬃毛梳來整理頭髮！ ▲John masters organics竹身野豬鬃負離子柔亮梳 。（圖／翻攝自Instagram@emi_____21） 這款野豬鬃毛梳可以有效梳理頭髮、清理髮垢，並將頭皮油脂均勻分佈頭髮，而且能越梳越滑順並增加頭髮亮澤，質量輕盈好上手，在毛躁蓬亂的頭髮也能一梳到位，超省力！ Tangle Angel天使梳 ▲Tangle Angel天使梳。（圖／翻攝自Instagram@runatama3） 風靡歐美、英國凱特王妃愛用的「天使梳」是款集顏值與功能性於一身的網紅髮梳！來自英國皇室造型師RichardWard 創立品牌，以夢幻奪目的天使翅膀造型聞名，梳齒排列經過科學計算，以長短齒梳能快速梳理亂髮並減少頭髮卡住不順、拉扯斷裂的情況，輕鬆克服毛躁打結、使用後秀髮柔順有光澤！ ▲Tangle Angel天使梳。（圖／翻攝自Instagram@runatama3） 最棒的是它屬於乾濕兩用，有抗水抗菌設計可以在淋浴中使用，且材質耐熱（最高120°C）也可以當作造型梳使用！ TANGLE TEEZER利物浦攜帶梳 ▲TANGLE TEEZER利物浦攜帶梳。（圖／翻攝自Instagram@betcha_n/_koko627） 幾乎每個女孩都擁有的英國「TANGLE TEEZER提碁」利物浦攜帶梳，也是非常推薦給長髮女孩的超強順髮梳！ ▲利物浦攜帶梳。（圖／翻攝自Instagram@tiki__tikikitchen） 輕便小巧的設計非常方便攜帶，且擁有雙齒梳設計，乾濕髮皆可以輕鬆順梳不糾結！特別的是梳齒在梳理頭髮時會彎曲、並能快速彈回原位，可減少斷髮與拉扯髮絲的問題！ uka舒活頭皮按摩刷 ▲uka舒活頭皮按摩刷。（圖／翻攝自Instagram@kana.cosme_room） 除了一般髮梳，也很推薦按摩梳「uka舒活頭皮按摩刷」！ ▲uka舒活頭皮按摩刷（圖／翻攝自Instagram@yuusan0600/uka_makihoshina） 日本職人精心設計的掌心大小，好掌握也好上手，在家就能完美刷按每個角度的頭皮穴位，簡單養成強韌頭皮與美麗秀髮。除了日本超爆賣的黑色款，也有適用於敏弱頭皮的粉色軟質按摩刷，可依照頭皮屬性選購！ 延伸閱讀： 頭髮輕輕一撥就好香！５款必買「髮香噴霧」diptyque、Sabon…散發彷彿剛洗完澡的質感皂香！ 別再用髒梳子了！超實用【髮梳清潔密技】不同材質洗法／懶人梳子保養撇步一次教！ ※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。
如果你是髮量較多的人，那麼很推薦使用鬃毛梳來整理頭髮！
▲John masters organics竹身野豬鬃負離子柔亮梳 。（圖／翻攝自Instagram@emi_____21）
這款野豬鬃毛梳可以有效梳理頭髮、清理髮垢，並將頭皮油脂均勻分佈頭髮，而且能越梳越滑順並增加頭髮亮澤，質量輕盈好上手，在毛躁蓬亂的頭髮也能一梳到位，超省力！
Tangle Angel天使梳
▲Tangle Angel天使梳。（圖／翻攝自Instagram@runatama3）
風靡歐美、英國凱特王妃愛用的「天使梳」是款集顏值與功能性於一身的網紅髮梳！來自英國皇室造型師RichardWard 創立品牌，以夢幻奪目的天使翅膀造型聞名，梳齒排列經過科學計算，以長短齒梳能快速梳理亂髮並減少頭髮卡住不順、拉扯斷裂的情況，輕鬆克服毛躁打結、使用後秀髮柔順有光澤！
▲Tangle Angel天使梳。（圖／翻攝自Instagram@runatama3）
最棒的是它屬於乾濕兩用，有抗水抗菌設計可以在淋浴中使用，且材質耐熱（最高120°C）也可以當作造型梳使用！
TANGLE TEEZER利物浦攜帶梳
▲TANGLE TEEZER利物浦攜帶梳。（圖／翻攝自Instagram@betcha_n/_koko627）
幾乎每個女孩都擁有的英國「TANGLE TEEZER提碁」利物浦攜帶梳，也是非常推薦給長髮女孩的超強順髮梳！
▲利物浦攜帶梳。（圖／翻攝自Instagram@tiki__tikikitchen）
輕便小巧的設計非常方便攜帶，且擁有雙齒梳設計，乾濕髮皆可以輕鬆順梳不糾結！特別的是梳齒在梳理頭髮時會彎曲、並能快速彈回原位，可減少斷髮與拉扯髮絲的問題！
uka舒活頭皮按摩刷
▲uka舒活頭皮按摩刷。（圖／翻攝自Instagram@kana.cosme_room）
除了一般髮梳，也很推薦按摩梳「uka舒活頭皮按摩刷」！
▲uka舒活頭皮按摩刷（圖／翻攝自Instagram@yuusan0600/uka_makihoshina）
日本職人精心設計的掌心大小，好掌握也好上手，在家就能完美刷按每個角度的頭皮穴位，簡單養成強韌頭皮與美麗秀髮。除了日本超爆賣的黑色款，也有適用於敏弱頭皮的粉色軟質按摩刷，可依照頭皮屬性選購！
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