有夠燒！MJ手工渲染相機包太夢幻　MK棉花糖色系枕頭包Ｑ爆

記者王則絲／綜合報導

天氣逐漸轉熱，看膩沉重的暗色系了嗎？尤其在這舉國艱辛的時刻，特別需要一點亮眼的事物來點亮生活。近期Marc Jacobs替品牌熱銷的Snapshot相機包與Tote Bag托特包換上了「夢幻渲染」新裝，兩種天空藍與彩霞粉色調的手工渲染充滿清爽水感；Michael Kors則是為人氣包款增添棉花糖色彩，哈密瓜橙色、玫瑰茶粉色美得冒泡。

▲Marc Jacobs推出手工渲染系列包款。（圖／品牌提供）

Marc Jacobs運用來自1960年代的手工渲染技法，替品牌最暢銷的The Snapshot相機包以及The Tote Bag托特包手袋帶來全新外型，由於是使用手工方式，每款手袋都會擁有獨一無二的花紋，共推出「天空藍」與「彩霞粉」兩種渲染色調，像水波紋一樣散開的視覺效果非常療癒，看起來也很清爽，特別適合陽光熱辣辣的夏日。

▲Marc Jacobs 渲染The Tote Bag (小) NT＄10,990、Marc Jacobs 渲染The Snapshot相機包 NT＄16,900。（圖／品牌提供）

Michael Kors則是用鮮活可愛的棉花糖色調來貫穿盛夏，還記得侯佩岑的愛包SOHO系列枕頭包嗎？今年夏天MK為SOHO包加入了玫瑰茶粉色、鮮嫩橘色以及奶茶色選擇，並在上頭的絎縫交叉點上點綴閃亮鉚釘，注入一股新意。

▲Michael Kors Soho 橘色鉚釘飾鍊帶包，NT$ 21,000。（圖／品牌提供）

MK另一款主打Bradshaw系列手袋，一推出後也是一陣狂銷，近期編織系列新增了玫瑰茶粉色之外，還有歐美女孩們熱愛的明亮黃綠色，素面皮革滾邊款式，則有甜美的哈密瓜橙色，每一款都十分吸睛，只能說這回的調色實在太厲害了。

▲Michael Kors Bradshaw 編織肩背包，NT＄20,200、哈密瓜澄色肩背包，NT＄19,000、粉色老花肩背包，NT＄19,000。（圖／品牌提供）



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