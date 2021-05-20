韓國女生靠「3步驟按摩法」去黑頭！皮膚科醫師認證溫和又有效

▲韓國女生都靠「3步驟按摩法」去除黑頭，維持細緻無瑕肌膚。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

受到氣候影響，許多人都有粉刺、痘痘困擾，尤其是「草莓鼻」更是許多愛美女生的心頭大恨，用盡方法想除去黑頭。但如果用手擠或用撕除式粉刺貼等「暴力」方式去黑頭，容易造成毛孔粗大，甚至留下坑洞、痘疤。

先前就有南韓皮膚科醫師分享了韓國最流行的去黑頭方法，主要就是利用護膚油或卸妝油，軟化溶解堵在毛孔中的油脂和角質，就能回到細緻光滑的乾淨美肌。這個方式不僅比較溫和，不傷害皮膚，而且只要簡單3個步驟，自己在家就能完成。

Step 1：用油按摩

在手乾臉乾的情況下，取適量護膚油或卸妝油塗抹於鼻子上，再用毛孔專用清潔刷輕輕打圈按摩鼻子30秒，如果沒有毛孔專用清潔刷的人，也可以直接用指腹按摩1分鐘。切記按摩時手法一定要溫柔，避免破壞皮膚屏障。

▲加水乳化這個步驟不可以偷懶，以免油脂殘留在肌膚上。（圖／翻攝IG@ahc.official）

Step 2：加水乳化



沾取少量的水在鼻子上輕柔打圈乳化1～2分鐘，慢慢溶解毛孔中的油脂和老廢角質。這個乳化過程一定要徹底，避免油脂殘留在臉上反而堵塞毛孔，造成更嚴重的黑頭問題。

▲最後一步要記得幫助肌膚做好舒緩。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



Step 3：濕敷舒緩收斂毛孔



乳化完成以清水沖洗乾淨後，使用含有茶樹或積雪草等有助消炎、舒緩成分的化妝水浸濕化妝棉，輕輕按壓鼻子，可幫助帶走肌膚上的老廢角質，也能幫助鎮定收斂毛孔。

皮膚科醫師也提醒，操作這個「去黑頭按摩法」時一定要注意力道別過重，或是粗暴的來回摩擦，3個步驟做完後直接繼續做平時的基本肌膚護理就可以了。另外，這個方法油性肌可以一週做一次，乾性肌則建議兩週做一次即可，堅持做2個月就能幫你擺脫「草莓鼻」。

►夏季必備7款「抗痘好物」！泥娃娃潔顏露、毛孔精華掃光粉刺林



►小心「5大NG洗臉方式」擦再貴的乳霜都沒救！ 按摩太久超傷臉



►反覆冒痘？不能吃炸雞？皮膚科醫師解答鄉民最常問的痘痘5大問題