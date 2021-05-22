果粉必學iPhone「四個」隱藏小技巧　手機瞬間變神好用

iPhone隱藏技巧學不完~繼先前的『效率王必學3招小技巧，免下載的手機內建神功能』，這次要繼續分享蘋果手機內建的超直覺操作，沒有繁複的過程，每一招都是5秒內就完成的設定，怎麼可以不學起來！

1.底下橫條代替HOME鍵

自APPLE手機取消了實體HOME鍵的設置，隨後推出的系列手機於螢幕下方都有一條小橫槓，藉此來幫助操作時能快速回到主畫面，只要往上一滑就OK！

不過，這條小橫槓不只能快速回到主畫面，還能快速切換應用程式。按住小橫槓之後，往左能回朔先前使用的程式，往右回到新開的程式，超方便！

2.快速開啟／關閉手電筒

手機螢幕鎖定的時候，下方除了右邊的相機之外還有左邊的手電筒可以快速打開。

HOW TO：長按住手電筒再放開就能打開燈光，接著長按住再放掉就能關起！

不過這回要再教大家另外一個關手電筒的方法！在鎖定的狀態下開啟手電筒，只要向左滑動就能立刻關燈囉！

3.用iPhone內建相機拍攝自帶背景音樂的影片

想要拍攝自帶背景音樂BGM的影片，用iPhone的內建相機就能辦到！

HOW TO：首先要把手機音樂打開播放，但不要傻傻地立刻選擇「錄影」，因為一進入錄影模式，手機音樂就會停止，而是要進入「拍照」模式。

4.快速返回『設定』的初始層級頁面

iPhone裡的「設定」能一頁又一頁地往下設置功能，但就像個迷宮一樣，很容易搞不清楚到底是到了哪個層級，想要回到初始頁面還要一步一步回去，超費時！

HOW TO：只要長按住「返回」，便會跳出初始的層級頁面選擇，想回到第一頁還是第二頁，都是1秒的事！

在拍照模式下按住快門，向右滑動，就能一邊播放音樂一邊錄製影片，完成的影片就自帶BGM了！

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