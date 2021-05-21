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3C特殺！Sony耳機超有質感、智慧手錶2995元入手

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文／C編

3C產品在生活中的角色早就舉足輕重，最近在家工作、遠端上課，耳機更成為必備，智慧型手錶則能監測運動情形、身體狀況等等，是方便的好物，購物網站「Her和她」推出「2021時尚3C高品質嚴選」活動，一次3款商品優惠，為3C生活再添新成員。

1.SONY WF-1000XM3真無線降噪入耳式耳機

▲SONY,華米,耳機,手錶,3C,科技。（圖／品牌提供）

▲SONY WF-1000XM3真無線降噪入耳式耳機，原價7490元、特價5390元，點我購買。

超美型的真無線降噪入耳式耳機，具無線降噪功能、雙重雜訊感應器技術，HD降噪處理器QN1e，可以讓人完全沉浸在音樂世界裡面，不受外界的雜音干擾，入耳式的設計戴起來舒服，並有不同尺寸的耳塞可更換。

2.SONY WH-1000XM4無線藍牙降噪耳罩式耳機

▲SONY,華米,耳機,手錶,3C,科技。（圖／品牌提供）

▲SONY WH-1000XM4無線藍牙降噪耳罩式耳機，原價10900元、特價9490元，點我購買。

強烈的臨場感、極度逼真的音樂能量，SONY無線藍牙降噪耳罩式耳機採用HD降噪處理器，QN1讓聆聽不受干擾，採用獨特、依個人特徵和氣壓優化降噪表現，即使不播放音樂、也可以設定不關機，對重視音質的人來說，是好選擇。

3.Amazfit 華米GTR蘇聯鑽璀璨特別版智能運動心率智慧手錶-42mm

▲SONY,華米,耳機,手錶,3C,科技。（圖／品牌提供）

▲Amazfit 華米GTR蘇聯鑽璀璨特別版智能運動心率智慧手錶-42mm，原價5990元、特價2995元，點我購買。

採用60顆奧地利方晶鋯石，戴起來閃閃發亮，非常貴氣，完全跟3C智慧手錶的科技感不同，可以續航長達12天，AMOLED超視網膜大螢幕設計，能輕鬆看清楚資訊，加上12種運動模式，適合喜愛運動的人配戴。

關鍵字：

SONY, 華米, 耳機, 手錶, 3C, 科技

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