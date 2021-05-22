喜歡黑色還白色？聲寶捕蚊燈999元超划算　誘蚊功力不怕考驗

文／C編

蚊蟲變多的季節到來，不想人工打蚊，那就必須挑一點輕鬆的方式，購物網站「Her和她」推出「SAMPO聲寶 家用型吸入式光觸媒UV捕蚊燈」，原價1180元、特價999元，有黑、白兩色可選擇，仿人體溫散熱燈板可以輕輕鬆鬆就捕捉到蚊蟲，很適合放在家裡使用。

▲SAMPO聲寶 家用型吸入式光觸媒UV捕蚊燈，黑白兩色可選，原價1180元、特價999元。點我購買。



曾經獲得韓國GD設計大賽的「SAMPO聲寶 家用型吸入式光觸媒UV捕蚊燈」，採用365nm精準波段，可以吸引蚊子靠近，加上仿人體溫散熱燈板，有效提升誘蚊率。

▲夏季蚊蟲活躍。（圖／unsplash）



另外，採用光觸媒會釋放出類似人體的二氧化碳，增加捕蚊的效果，而且此捕蚊燈擁有超大範圍，可以保護整個居家環境，發出的聲音只有僅30dB，貼心的超靜音，就算家中有寶寶在睡覺，也不怕吵到他們。

▲被蚊蟲叮咬很不舒服。（圖／unsplash）



防逃脫網的設計，讓蚊蟲被捕獲後，直接掉進防逃脫網面，高效能UV LED，可使用約5年，搭配3W低功率超省電，完全不用擔心耗電量，開一整天也沒問題。

▲SAMPO聲寶 家用型吸入式光觸媒UV捕蚊燈，黑白兩色可選，原價1180元、特價999元。點我購買。



「Her和她」推出「SAMPO聲寶 家用型吸入式光觸媒UV捕蚊燈」，原價1180元、特價999元，非常適合常常有蚊蟲的居家入手，不想再半夜爬起來打蚊子，就靠捕蚊燈來殺蚊吧！