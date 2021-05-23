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Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨

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文／C編

居家辦公或是孩子學習，就是少了一台iPad嗎？購物網站「Her和她」推出全新「Apple iPad 8 32G WIFI 10.2吋平板電腦」，原價10500元、現在9990元就可以入手，限量100台，手腳太慢搶不到就沒有啦！

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▲iPAD。（圖／Her）

▲Apple iPad 8 32G WIFI 10.2吋平板電腦，原價10500元、優惠價9990元。點我購買。

平板電腦實用性強，iPad將非凡的功能、無可比擬的易用與多才多藝相結合，且有了A12仿生晶片，處理工作如行雲流水，毫不繁瑣，可以一邊編輯文件、一邊在網頁上查資料，同時跟同事視訊通話，更能接上全尺寸聰穎鍵盤，輕鬆舒適的打字。

▲ipad。（圖／pexels）

▲iPad除了學習還可以擁有多功能。（圖／pexels）

再加上iPad IOS14的強大功能，支援使用Apple Pencil與聰穎鍵盤，做筆記格外容易簡單，還可以拿來簽書面資料，在文件上加以標示或是草擬各種想法，它用起來就像是鉛筆一樣自然，功能卻更精彩豐富，適合孩子與大人一起操作。

▲ipad。（圖／pexels）

▲製作圖檔或是剪輯影片也OK。（圖／pexels）

不只是做功課、寫筆記可以使用，還可以用來剪輯影片或是打遊戲，一樣非常順暢快速，iPad更是具備10.2吋Retina顯示器和立體聲音響系統，任何畫面都出色，追劇也變成一種享受，只要準備好你的爆米花，好戲即刻開演。

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▲iPAD。（圖／Her）

▲Apple iPad 8 32G WIFI 10.2吋平板電腦，原價10500元、優惠價9990元。點我購買。

購物平台「Her和她」推出全新「Apple iPad 8 32G WIFI 10.2吋平板電腦」，原價10500元、現在特價9990元，限量100台，別再猶豫，直接下手。

關鍵字：

apple, iPad, 平板電腦, Her和她

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