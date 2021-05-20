女生談戀愛「5件事」千萬不要做，「過度要求」太考驗人性

▲愛情消逝有原因，女生記得以下5件事情別做。（圖／翻攝自IG/tvN drama，以下同）

編輯 / Lily

想要擁有一段美好戀情，是需要一些技巧的，如何延長戀愛保鮮期，讓另一半的心思都在你身上，戀愛中的女生注意，以下5件事情千萬別做，讓愛情熱度永遠留在高點。

#丟掉自己的神祕感

人家都說曖昧時最美，那種兩人都在試探，隱約不戳破對方的感覺最美好，戀愛萌芽在剛開始互相了解時是最甜蜜的，熟了變得掏心掏肺、或是不顧形象的放飛自我，都會影響愛情品質。

#反人性要求

不少女生只要一談起戀愛，就會要求對方要百分百愛自己、甚至要懂得猜她的心，要知道每個人都是獨立個體，都需要自己的空間，像這樣反人性的要求，其實是在為難對方，更是在為難自己。有時候不妨換位思考，若是對方也對你提出同樣要求，你是不是也會反感呢？

#在晚上做決定

晚上非常不適合做決定，辛苦了一天，夜深人靜時總是特別的抑鬱且脆弱，有時候只是小吵架，情緒一來就和對方提分手，又或是因為孤單而和對方聊著聊著就交往，提醒女生重要事情請白天決定，清醒一點再說。

#有意無意的比較

我們都討厭父母拿自己和別人家小孩比，同理，千萬不要在男友面前誇別人的對象有多好，這樣容易在對方心中埋下火種，而且傷害自尊心，切勿和別人比較，溝通才是第一。

#把男友看得比天大

女生和男生比起來，戀愛總是放在第一順位，腦子總是想著男友，想著要怎麼做對方才會開心，對方才會更愛你，談戀愛切記把對方看得比自己還重要，當你失去自己的愛好，太依賴讓他覺得負擔太重，當愛情失衡，熱度很快就會燃燒殆盡。

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