fb ig video ETtoday search mobile

女生談戀愛「5件事」千萬不要做，「過度要求」太考驗人性

>

▲▼女孩戀愛5件事別做。（圖／翻攝自FB）

▲愛情消逝有原因，女生記得以下5件事情別做。（圖／翻攝自IG/tvN drama，以下同）

編輯 / Lily

想要擁有一段美好戀情，是需要一些技巧的，如何延長戀愛保鮮期，讓另一半的心思都在你身上，戀愛中的女生注意，以下5件事情千萬別做，讓愛情熱度永遠留在高點。

#丟掉自己的神祕感

人家都說曖昧時最美，那種兩人都在試探，隱約不戳破對方的感覺最美好，戀愛萌芽在剛開始互相了解時是最甜蜜的，熟了變得掏心掏肺、或是不顧形象的放飛自我，都會影響愛情品質。

▲▼女孩戀愛5件事別做。（圖／翻攝自FB）

#反人性要求

不少女生只要一談起戀愛，就會要求對方要百分百愛自己、甚至要懂得猜她的心，要知道每個人都是獨立個體，都需要自己的空間，像這樣反人性的要求，其實是在為難對方，更是在為難自己。有時候不妨換位思考，若是對方也對你提出同樣要求，你是不是也會反感呢？

#在晚上做決定

晚上非常不適合做決定，辛苦了一天，夜深人靜時總是特別的抑鬱且脆弱，有時候只是小吵架，情緒一來就和對方提分手，又或是因為孤單而和對方聊著聊著就交往，提醒女生重要事情請白天決定，清醒一點再說。

▲▼女孩戀愛5件事別做。（圖／翻攝自FB）

#有意無意的比較

我們都討厭父母拿自己和別人家小孩比，同理，千萬不要在男友面前誇別人的對象有多好，這樣容易在對方心中埋下火種，而且傷害自尊心，切勿和別人比較，溝通才是第一。

#把男友看得比天大

女生和男生比起來，戀愛總是放在第一順位，腦子總是想著男友，想著要怎麼做對方才會開心，對方才會更愛你，談戀愛切記把對方看得比自己還重要，當你失去自己的愛好，太依賴讓他覺得負擔太重，當愛情失衡，熱度很快就會燃燒殆盡。

►憑直覺挑一種動物　日網超夯「孵蛋心理測驗」測受歡迎指數　

關鍵字：

熱戀, 戀愛, 秘訣, 技巧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5

不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5

4間連鎖咖啡「外送外帶」優惠　星巴克買一送一、丹堤買5送5

4間連鎖咖啡「外送外帶」優惠　星巴克買一送一、丹堤買5送5

歐陽娜娜撞衫Jisoo仙氣完敗！網點出「一敗筆」輸了：很多餘

歐陽娜娜撞衫Jisoo仙氣完敗！網點出「一敗筆」輸了：很多餘

只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型 女生談戀愛「5件事」千萬不要做，「過度要求」太考驗人性 凱特王子妃穿新衣紅裙網讚：好瘦！身上項鍊意外親民，立馬被搶空 Jennie愛用「環狀物」原來是這樣用　私下其實超愛穿「最醜拖鞋」 小CK「520特惠」偷偷開跑！爆款1314元起　KINAZ更狂下殺520元 韓國女生靠「3步驟按摩法」去黑頭！皮膚科醫師認證溫和又有效 塗了防曬還變黑？網揭：和「3大原因」脫離不了關係

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面