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愛吃肉容易被叮？害你被蚊子鎖定的「真實5大原因」

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▲▼容易被蚊子叮的5原因。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

▲網傳愛吃肉的人容易被蚊子叮其實是錯誤迷思。

編輯／Amanda　圖／翻攝自unsplash、pexels

天氣逐漸炎熱，惱人的蚊蟲也開始肆虐，尤其有些人特別容易受到蚊子的「青睞」，明明也沒特別做什麼，但蚊子就是特別愛叮你，總是被叮出一身包，而愛吃肉、酸性體質都容易被叮，其實只是迷思。根據研究顯示，容易招惹蚊子都跟人體向蚊子發出的信號強度有關，像是有以下5個特徵的人，就是蚊子最愛鎖定的叮咬對象。

＃容易流汗

人體的皮脂、外分泌腺、汗腺分泌的化合物，包括乳酸、乙酸及二甲硫醚的混合物，都是吸引蚊子的物質，且容易流汗的人，通常身體釋放的熱量多，體溫也會較高，所以容易流汗的人也容易被蚊子「叮」上。

▲▼容易被蚊子叮的5原因。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

＃體溫較高

蚊子的觸角有個受熱體對溫度特別敏感，能追蹤人體散發的熱量，而體溫越高，皮膚表面的揮發性物質就越多，其中有部分氣味特別吸引蚊子，所以體溫高的人對蚊子有很大的吸引力，像是代謝快的人，體溫也較高或是小孩、喜歡喝酒的人，都容易被叮咬。

＃體味較濃

蚊子也會通過氣味來覓食，通常體味較濃的人，像是流汗多及分泌物多就越容易被蚊子鎖定，比如女生在生理期期間或發育期的孩童都會吸引蚊子。

▲▼容易被蚊子叮的5原因。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

＃二氧化碳排量高

二氧化碳和乳酸都是吸引蚊子的重要元素，蚊子會依據人體呼出的二氧化碳作為定向的氣味源，所以會鎖定二氧化碳濃度較高的生物來叮咬，而像是肺活量大或活動量大、較肥胖的人，都是容易被蚊子叮咬的族群。

▲▼容易被蚊子叮的5原因。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

＃懷孕

女生在妊娠期間，被蚊蟲叮的機會大約是其他人的兩倍，因為內分泌改變，新陳代謝提升，體溫也上升，且排汗量和二氧化碳排量都增加，故而孕婦也容易被蚊子鎖定。

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關鍵字：

蚊子, 蚊蟲, 叮咬, 被叮, 原因, 特徵, 體質

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