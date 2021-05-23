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人生必敷的5款面膜：類Gore-tex科技、1／3瓶乳霜添加

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記者李薇／綜合報導

夏季到來，很多人在冷氣房一待就是一整天，那麼晚上不妨來片面膜為肌膚補充白天流失的水分吧！《ET FASHION》也整理多款厲害又好敷的面膜，不但敷起來質地清爽、更是還可以幫助肌膚保濕、美白、抗老，多重效果一定要來一片。

1.FANCL 煥白全效夏季限量套組

▲面膜,FANCL,蘭芝,肌研,Der ZÖMAR, L:A BRUKET,。（圖／品牌提供）

裡面擁有獨特溶化型膠原膜，可以幫助肌膚局部修護緊緻，以特殊冷凍乾燥技術製成的膠原精華膜，完整封存膠原蛋白成分，配合西柚精華為肌膚保濕，使用時搭配「煥活保濕精華面膜」一同使用，能啟動膠原精華膜的活性營養，並導入修護滋養，集中呵護易受陽光傷害、紋路容易生成的眼周及唇周部位。

2.蘭芝 完美新生氣墊緊緻面膜

▲面膜,FANCL,蘭芝,肌研,Der ZÖMAR, L:A BRUKET,。（圖／品牌提供）

雙層氣墊緊緻面膜™材質，擁有內外雙層的特殊設計，外層類Gore-tex科技材質具有封聚卻透氣的特性，能夠貼合肌膚同時透氣不悶熱；內層棉柔氣墊能加強吸附濃郁的霜狀精華，其中高密度的氣孔又能在敷臉時完美釋放精華，讓肌膚完整吸收，不同於市面上一般面膜只能提供暫時性的效果，單片完美新生氣墊緊緻面膜即含有超過三分之一瓶的完美新生賦活乳霜，能夠深度為肌膚充飽電力，重要場合前一晚使用，立即感受肌膚恢復緊緻光彩。

3.肌研 極潤金緻水凝絲高效保濕面膜

▲面膜,FANCL,蘭芝,肌研,Der ZÖMAR, L:A BRUKET,。（圖／品牌提供）

將日本樂敦製藥研發出的最強7重玻尿酸保濕精華，注入獨特水凝絲雙層面膜布中，100%輕羽絲結合Q彈水凝露層，雙層結構能吸附大量精華，再完整釋放至肌底；極輕薄材質能完整服貼全臉，彷彿隱形般柔軟舒適，為肌膚實現全天候水嫩保濕，不管是因為日曬乾燥、或是長時間在冷氣房缺水的

4.Der ZÖMAR 火掌植萃保濕面膜

▲面膜,FANCL,蘭芝,肌研,Der ZÖMAR, L:A BRUKET,。（圖／品牌提供）

獨有的「備⻑炭專利單向導入」布體上，特殊的蜂巢格紋設計，透過單向導入竹炭布體注入源自墨⻄哥沙漠仙桃仙人掌及白夏菊萃取物，增進肌膚深層保濕鎖水能量，舒緩弱敏性肌膚，同時添加醣基海藻糖、墨⻄哥蘆薈、軟毛松藻萃取及冰河醣蛋白等高滲透的植萃保濕分子，提供⻑效保濕並保留肌膚原有水分。

5.L:A BRUKET 生物纖維面膜

▲面膜,FANCL,蘭芝,肌研,Der ZÖMAR, L:A BRUKET,。（圖／品牌提供）

採用兼具高度安全性、生物相容性以及親膚性的椰子生物纖維製作，結合先進的乾式纖維製程確保成分純淨，並可快速將精華帶入肌膚，促使有效成分充分吸收。適合任何季節、各式膚質使用，為肌膚補充豐富天然成分，減緩因空氣污染、乾燥對皮膚造成的損害。

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面膜, FANCL, 蘭芝, 肌研, Der ZÖMAR, L:A BRUKET

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