楊祐寧宅在家當煮夫　戴70萬百年靈新錶秒變帥爸　

▲楊祐寧彈吉他，曝光百年靈最新Super Chronomat系列B01 44 18K紅金錶。（圖／翻攝yoyang IG）



記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧於IG分享「自在就是最好的狀態」新照，只見他彈著吉他、穿著皮衣露出燦爛笑容顯露自在模樣，但讓網友眼光都移不開他的百年靈（Breitling）新錶，是品牌剛發表的熱騰騰Super Chronomat系列B01 44 18K紅金錶，要價近70萬元。

▲楊祐寧穿上皮外套搭百年靈錶也很帥氣。



Super Chronomat系列腕錶靈感源自百年靈1983年為義大利空軍特技飛行隊的飛行隊員打造的三色箭表演隊（Frecce Tricolori）腕錶，今年新增分別是楊祐寧所戴的計時碼錶、精鋼錶鍊中嵌入裝載石英機芯的UTC小錶盤可顯示第二時區時間的超級機械計時B01腕錶，第三款則是超級機械計時四年曆腕錶44，是代言人布萊德彼特最愛的款式。

▲百年靈最新Super Chronomat系列B01 44 18K紅金錶，699,000元。（圖／百年靈提供）

戴上百年靈新款計時碼錶的楊祐寧不僅是型男爸爸，也是廚藝一級棒的「煮夫」，由於新冠肺炎疫情升至三級，他乖乖當居家好男人，由老婆Melinda錄下他掌廚模樣，一桌好菜讓人食指大動。

▲Melinda拍下楊祐寧下廚模樣。（圖／翻攝yoyang IG）





▲楊祐寧廚藝精湛，煮出一桌好菜。（圖／翻攝yoyang IG）

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