fb ig video ETtoday search mobile

塗了防曬還變黑？網揭：和「3大原因」脫離不了關係

>

▲▼塗防曬曬黑的原因。（圖／翻攝自IG）

▲防曬必須確實，以下常見的3大錯誤觀念要改正。（圖／翻攝自IG/alliepr_jp）

編輯 / Lily

「明明有塗防曬，為什麼還是黑一階？」這句話道盡許多女生的心聲，根本試塗心酸，在怨嘆曬黑之前先檢視一下自己的防曬習慣哪裡出了錯，一般說來和以下3大原因絕對脫離不了關係。

▲▼塗防曬曬黑的原因。（圖／翻攝自IG）

▲有防曬係數的底妝稱不上防曬。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

#防曬係數底妝當成防曬

不少女生討厭臉上層層疊疊，以為挑了含防曬係數的底妝就以為有防曬，皮膚科醫師表示這絕對是錯誤觀念，防曬歸防曬、底妝歸底妝，兩者皆有防曬係數層疊能更安心，但只靠含防曬係數的底妝來做防護，這絕對行不通！

#防曬噴霧一瓶打天下

防曬噴霧雖然使用便利，但仍有以下缺點須注意，像是用量較大、可能噴不均勻、容易被衣服摩擦掉、防護效果不持久等，就防曬觀念來看，還是建議民眾使用防護力足夠的防曬乳打底，而防曬噴霧則是適合隨身攜帶，用來捕噴防曬超方便。

#想到才塗防曬

不說你可能不知道，塗防曬乳需要出門前15-20分鐘完成，曝曬在豔陽之下才開始塗，防護力還來不及作用，難怪會變黑。另外，防曬乳的用量也絕對要足夠，正確的防曬用量在肌膚上「每平方公分要有2毫克」，醫師建議擦全臉時擠出的防曬乳需達到寬0.5公分，長度需要兩個指節長，你也可以檢視手邊的30ml防曬乳，必須在一個月內使用完才最恰當。

►免出門！美妝祭出免運宅配、專櫃「一件商品」也幫你送到府

關鍵字：

防曬, 錯誤, 觀念, 變黑

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

好老公、寵妻魔人星座大公開！摩羯是婚後神隊友、射手遇真愛超專情

好老公、寵妻魔人星座大公開！摩羯是婚後神隊友、射手遇真愛超專情

歐陽娜娜撞衫Jisoo仙氣完敗！網點出「一敗筆」輸了：很多餘

歐陽娜娜撞衫Jisoo仙氣完敗！網點出「一敗筆」輸了：很多餘

耍廢救台「邊緣宅家星座」Top 3 ！　摩羯被點名、冠軍是提前部署

耍廢救台「邊緣宅家星座」Top 3 ！　摩羯被點名、冠軍是提前部署

手機真的超髒！防疫必備3款高顏值「手機消毒器」　好看又實用 憑直覺挑一種動物　日網超夯「孵蛋心理測驗」測受歡迎指數　 營養師曝容易「減肥失敗」的9大原因！只吃一餐反而大NG 蔡康永：「費事找來的伴侶，不是用來嫌棄的」　6句人生金句請筆記 只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型 小CK「520特惠」偷偷開跑！爆款1314元起　KINAZ更狂下殺520元 周迅46歲腰身太驚人！完美駕馭貼身金光禮服　網讚翻：無懈可擊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面