塗了防曬還變黑？網揭：和「3大原因」脫離不了關係

▲防曬必須確實，以下常見的3大錯誤觀念要改正。（圖／翻攝自IG/alliepr_jp）

編輯 / Lily

「明明有塗防曬，為什麼還是黑一階？」這句話道盡許多女生的心聲，根本試塗心酸，在怨嘆曬黑之前先檢視一下自己的防曬習慣哪裡出了錯，一般說來和以下3大原因絕對脫離不了關係。

▲有防曬係數的底妝稱不上防曬。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

#防曬係數底妝當成防曬

不少女生討厭臉上層層疊疊，以為挑了含防曬係數的底妝就以為有防曬，皮膚科醫師表示這絕對是錯誤觀念，防曬歸防曬、底妝歸底妝，兩者皆有防曬係數層疊能更安心，但只靠含防曬係數的底妝來做防護，這絕對行不通！

#防曬噴霧一瓶打天下

防曬噴霧雖然使用便利，但仍有以下缺點須注意，像是用量較大、可能噴不均勻、容易被衣服摩擦掉、防護效果不持久等，就防曬觀念來看，還是建議民眾使用防護力足夠的防曬乳打底，而防曬噴霧則是適合隨身攜帶，用來捕噴防曬超方便。

#想到才塗防曬

不說你可能不知道，塗防曬乳需要出門前15-20分鐘完成，曝曬在豔陽之下才開始塗，防護力還來不及作用，難怪會變黑。另外，防曬乳的用量也絕對要足夠，正確的防曬用量在肌膚上「每平方公分要有2毫克」，醫師建議擦全臉時擠出的防曬乳需達到寬0.5公分，長度需要兩個指節長，你也可以檢視手邊的30ml防曬乳，必須在一個月內使用完才最恰當。

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