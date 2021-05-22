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越長大越容易「孩子氣」的3大星座！射手任性起來誰講都沒用

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▲▼越大越容易孩子氣的3大星座。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

隨著年紀漸長，經歷的事情越來越多，會讓人變得比以前更加成熟，但也有些人因為性格影響，在成長的過程中，長越大卻越來越「孩子氣」，像是以下3個星座就是代表，常給人感覺像是長不大的孩子，有時候任性，只顧著做自己。

▲▼越大越容易孩子氣的3大星座。（圖／翻攝IG）

牡羊座

活潑開朗的牡羊座可以說是性格最外向的星座之一，充滿活力的他們，喜歡且擅長外交，對人很大方、熱情，但他們過於率真且凡事不會想太多、想到就要去做的性格，很容易衝動行事，事後再來後悔不已，加上他們其實很容易受到別人的影響，很在意別人對自己的評價看法，所以常會表現的像個沒長大的孩子，有時會顯得幼稚任性。

▲▼越大越容易孩子氣的3大星座。（圖／翻攝IG）

雙子座

常被形容擁有雙重性格的雙子座，也容易給人感覺長越大反而越幼稚的感覺。他們有點善變，有時候還容易情緒化，因此給人一種捉摸不透的感覺，有時候面對人時還會表現得前後不一，明明前一刻大家還很開心地有說有笑，但下一刻搞不清誰說錯什麼話，惹他們不高興，他們就已經直接變臉。所以雙子常會給人不太成熟的印象，但他們不太在乎別人怎麼看自己，只要自己活得開心就好。

▲▼越大越容易孩子氣的3大星座。（圖／翻攝IG）

射手座

大方開朗的射手座，很有幽默感，對人也很熱情友善，常為大家帶來快樂，所以身邊朋友總是很多，但另一方面，他們非常熱愛自由，不喜歡被束縛，從行動到想法都很自由奔放，不在乎別人的想法看法，不喜歡聽勸告，就算是朋友或另一半說的話也很難影響他們，尤其生氣時會非常頑固，甚至任性，難以溝通，讓人感到很無奈，這也是他們比較特立獨行、不成熟的一面，所以也常會讓周遭人覺得他們長越大反而越幼稚。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 孩子氣, 牡羊, 雙子, 射手

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