説・流行／讓Jennie辣爆的「橘標」Heron Preston for Calvin Klein是什麼來頭？

記者王蓁蓁 / 專題報導

Calvin Klein曾經輝煌又沈寂片刻，2018年創意總監Raf Simons在距離合約到期還有9個月，選擇離開品牌，結束了他在Calvin Klein叫好卻不叫座的時光。此後，一直沒人遞補Calvin Klein設計大位的空缺。

▲Calvin Klein找來「人間香奈兒」Jennie、超模Kaia Gerber搶先演繹「Heron Preston for Calvin Klein」聯名系列。（圖 / 翻攝IG@calvinklein)

直到近日，出現了聯名系列「Heron Preston for Calvin Klein」，在原先的「Calvin Klein」標誌抹上一槓橘色，加上大動作找來BLACKPINK的Jennie、超模Kaia Gerber、水原希子等人演繹，搔得人心癢癢，Calvin Klein的下一步，會是什麼呢？

誰是Heron Preston ？

▲Heron Preston 在IG Po出自己各個角度的廣告看板，公開與CK的合作支線。（圖 / 翻攝IG@calvinklein)

本名為Heron Johnson，發跡紐約、畢業於服裝設計師的搖籃帕森設計學院（Parsons School of Design），過去曾與當今最會炒話題的現任LOUIS VUITTON男裝創意總監 Virgil Abloh，一起在Kanye West旗下團隊工作，後來再與Virgil，以及Mathew M Williams 也就是現任GIVENCHY創意總監等人，合作推出品牌，在網路還不發達的年代，運用自身、與人脈的影響力，讓系列商品瞬間成為炒價潮牌，可謂是網紅先驅，即便後來合作的品牌走向不如預期，卻也各自奠定了風格走向，說是為時尚圈開闢了一條嶄新的道路也不誇張。

▲（左）Virgil Abloh、（中）Mathew M Williams、（右） Heron Preston 。（圖 / 翻攝IG@heron)

▲潮流男神吳亦凡曾在穿上這件T恤公開亮相，也令HERON PRESTON品牌紅進中國。（圖 / 翻攝IG@heron)

▲Levi’s曾在2020年，攜手HERON PRESTON推出秋冬系列。（圖 / 翻攝IG@heron)

新標誌上的那抹「橘色」有什麼意義？

回顧Heron過往設計，「工裝」是主要風格，從小就對制服、與工服懷有憧憬的他，源自於對身為警察的父親，以及城市街頭藍領階級們的觀察，Heron曾在某個採訪中說過：「兼具耐用性和功能性的工裝，是我心中最理想的街頭服飾。」而那抹「橘色」便是最常出現在消防員、建築工人制服上的配色，用以向他們勞動付出的血汗致敬，Heron選擇了「橘色」成為後來所有系列的標誌性元素。

▲2016年HERON PRESTON與DSNY聯名推出「Uniform」系列。（圖 / 翻攝IG@heron)

過去的作品中，他與DSNY（紐約市公共衛生局）攜手推出的「Uniform」系列，便是回收DSNY員工的廢棄制服、工作服重新拆解改造，並由DSNY員工親自演繹這系列，Heron渴望藉由設計，傳遞「始於日常、終於日常」的理念，也順勢喚醒人們、又或者是說「時尚圈」的環保意識與永續等議題，在此次「HERON PRESTON FOR CALVIN KLEIN」系列中也無疑成為核心價值之一。

不是創意總監、而是創意顧問？

▲由上而下「大尺碼超模」Ashley Graham、水原希子、Jordan Alexander。（圖 / 翻攝IG@calvinklein)

極簡、簡約的脈絡中，Heron以「每個人衣櫥都能找到」的基本款著手，在保留Calvin Klein經典風格同時略施一筆，注入其擅長的材質解構、街頭文化，而多元性別與包容性也成為主旨，聯名系列找來包括「大尺碼超模」Ashley Graham、韓國女團BLACKPINK成員Jennie、朴敘俊、超模Kaia Gerber、日本混血模特兒水原希子，還有新版《花邊教主》（Gossip Girl）的主角Jordan Alexander、嘻哈饒舌歌手Lil Uzi等穿梭在各個領域的佼佼者演繹系列，將品牌的多元面向發揮得淋漓盡致。

▲嘻哈饒舌歌手Lil Uzi。（圖 / 翻攝IG@calvinklein)

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