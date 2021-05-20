《三人要守密，兩人得死去》不斷反轉！詭譎蛛絲馬跡堆積出驚悚結局

▲三人要守密，兩人得死去劇情不斷反轉，引網討論。（圖／Netflix《三人要守密，兩人得死去》電視劇海報，下同）

改編自莎拉·平柏羅同名小說的驚悚懸疑影集──《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes），因其迂迴複雜的劇名，才剛被 Netflix 上架便引一陣討論，但只要看完全劇，便能完全理解劇名所指為何。本劇一共六集、每集片長不到 50 分鐘，在迷你影集緊湊的情節推演中，持續堆積著每個畫面溢散出的黑暗與詭譎，所有的鋪成在最後一刻才真相大白，並足以嚇得觀眾倒抽一口氣。

本劇講述已婚精神科醫師大衛，在一次酒局中結識單身媽媽露易絲，露易絲的真誠開朗，使得大衛一見鍾情並愛得無法自拔；懷抱著偷情罪惡感的露易絲，外出時竟不注意碰撞大衛的妻子愛黛兒，兩個女人因此認識彼此，並在日後的相處中成為了摯友。露易絲在與愛黛兒、大衛的相處之中，漸漸窺探到了二人的過去，挖掘出不該為人所知的真相……

偽裝成完美的不自然感，營造步步推入深淵的弔詭壓迫。

《三人要守密，兩人得死去》不僅僅是懸疑推理劇，其結合心理學、精神科的元素，更以無法被科學解釋的超自然現象為劇情增添神秘感。飾演愛黛兒的依芙·霍森，在本劇中透過許多微小、複雜的面部表情，演出愛黛兒心懷鬼胎、若有所思的恐怖神情，那份偽裝成完美嬌妻的不自然感，營造猶如被步步推入深淵的弔詭壓迫感。

全劇以婚姻中的第三者露易絲為主角，觀眾所知悉的資訊，並不比露易絲了解的多。將觀眾置於露易絲的角色中，一同識破大衛與愛黛兒的瞞騙、逐漸釐清出事物的全貌，作者將推理小說最為引人入勝的推理過程，巧妙插入看似俗氣的劈腿情節，卻又在觀眾自以為終於窺探到真相時，猝不及防地收束伏筆，將劇情翻轉到始料未及的地步。

真正的惡夢無法清醒，不願回想的過往不曾離去。

今日的影視市場，如《控制》、《我們》一類，懸疑影劇流行起了翻轉劇情的情節，但也不得不注意到有些影劇存在濫用的問題，許多過於生硬，彷彿為了翻轉而翻轉的情節著實令觀眾大翻白眼，其中最大的問題就在於中段情節的設計，是否能使觀影人在片尾回想故事情節時，能夠察覺到結尾翻轉存在其合理性，且中段誘導是否自然，而非過於刻意為之。

顯然地，《三人要守密，兩人得死去》便是將翻轉劇情發揮得淋漓盡致、恰到好處的一部影集；從三人彼此的互動中，以及愛黛兒的回憶片段，夾雜諸多不自然的細節化成了線索，縱橫交織後便暗示了結局人性黑暗的真相。真正的邪惡一直活在三人的身邊，自以為擺脫的過往不曾消逝，不妨再看一次本劇的宣傳海報，便能發掘海報早以透過靈魂出竅的軌跡，暗示出了真正的結局。

延伸閱讀：

揭露存在你我間的家庭悲劇！金馬獲獎國片《陽光普照》：「當只看見光明，便無法察覺陰暗中的瘡疤。」



《熔爐》與《無聲》：在面對人性醜陋的惡，僅能以沉默作最沉痛的抗議



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/