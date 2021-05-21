拋開世俗枷鎖不再「認命」！不管什麼工作，都有資格對自己說辛苦了

▲沒有人不辛苦，妳應該要認命。（圖／《我的大叔》劇照，下同）

在焦慮的時候，反映出來的我們是最真實的。我們過去所習得看待自己的一切，都會如實地被焦慮映照出來。

我有一個朋友，對自己有著很高的要求。

有一回，她在工作時遇到一些讓她不順心的事情，在臉書發了一段文字。我看到之後，私訊關心了她，卻得到她這樣的回應：「這是我該做的事，沒有什麼好辛苦的。」

「沒有人不辛苦，妳應該要認命」

確實，我們很多人在成長過程中，都被父母說過：「這本來就是妳該做的事情，有什麼好喊累的？」「讀書是妳的本分，哪有辛苦不辛苦的，天底下哪個人不辛苦？」

但是，難道我們的內心就不辛苦嗎？坦白說吧，其實我們都很辛苦。

就連要我們不能說辛苦的父母們，其實也都很辛苦。但他們過去就被教導說「這是妳的本分，所以妳不該說辛苦，妳要認命。」

「認命」的文化，早已揉雜在我國的傳統文化裡。

然而，哪個人沒有情緒呢？即便是我，作為一個作家，能夠書寫自己喜愛的文字，我依然會有喊累的時候，尤其當興趣變成工作之後，這是很平凡的一件事情。

無論妳是為了現實放棄夢想的人，還是為了夢想硬撐著現實的人，我想你和我都很辛苦，這是一定的。沒有人是一直快樂的，也不會有一直快樂的這條路。

還記得很久以前，我讀過一篇文章，叫做「我不祝你們一路順風」。那一篇文章對我而言印象很深刻，是陳幸蕙老師寫的。裡頭大概是在講說，她在一個班級的最後一堂課，不祝福她們一帆風順的故事。

為什麼不像其他的老師一樣，在驪歌楚楚、即將道別時，祝福彼此一帆風順呢？她的解讀是：平凡的人生，才會一路順風；不平凡的人生，需要巨大的淬鍊。

然而，我的解讀卻不太一樣：世界上，哪裡來的一帆風順？即便妳選擇最平凡的路去走，不凡也會跑來煩妳，躲也躲不掉。

那該怎麼辦呢？這時候最需要的，就是坦然接受「我們都是活在不凡裡的。」

是的，即便是他人看來再平凡不過的工作，其實對當事人而言，也是十分的不凡。就因為正如同我們父母輩所說的：「哪有一項工作不辛苦的？」所以才更需要對自己說聲辛苦了，也對彼此說聲辛苦了。

妳和我，我們都辛苦了

辛苦，並不是豁免責任；辛苦，是慰勞彼此的「心」勞。

正因為我們都很辛苦，所以當有人看見我們的辛苦時，我們才會忍不住掉下淚來；又或者正因為我們都很辛苦，所以當有人看見我們的辛苦時，我們早已被辛苦麻痺了，所以才會告訴對方「這是我本該做的事情，何來辛苦之有？」

能不能試著，鬆開一些自己的枷鎖，我們都扛著好多好多的鎖鏈，被父母加諸在我們身上的「不能喊累」，搞得好累好累。

然後累到都已經麻痺了，誤以為自己一點也不累。

儘管枷鎖很多，可能數以百計，那至少今天我們有緣，我先為妳拆掉一個吧。也許多遇到我幾次，枷鎖拆得夠多了，妳也會長出自己解開枷鎖的能力。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

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