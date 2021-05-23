宅在家胃也要被拯救！小卷片、綠茶咖啡　5款美食簡單就能吃

▲疫情時間更要吃得養生又健康。（圖／上醫養生堂官網、打包包子官網）

近期 COVID-19 疫情爆發得措手不及，隨著每日新增的本土案例，讓大家的警覺性提高，個人降低出門的次數，且不少公司也陸續安排員工們遠距工作，再加上配合政府的政策，所有人都正在努力地守住台灣！

而乖乖在家救台灣的同時，也別忘了你的胃、家人的胃也需要被拯救，手機裡滿滿的美食餐廳 List 瞬間無用的這時候，編輯已準備好口袋名單來推薦給大家～雖然沒有生鮮食材，但也不能天天吃泡麵！提供能方便處理、簡單即食的 5 款美味商品，在疫情時間更要吃得養生又健康。

飢餓飽食類

1.《上醫養生堂》四神湯

▲四神湯（圖／上醫養生堂官網，下同）

雖然只能待在家，但市面上的即食包可別亂吃，裡面多得是五花八門的添加物，一不小心就會造成身體的負擔。這款四神湯擁有多項檢驗合格保證，且無添加人工香精及防腐劑，並經過高溫高壓殺菌，可以常溫保存，讓消費者能在此時安心地品嚐美味。

除了一般四神湯必加的芡實、蓮子、山藥、茯苓外，上醫四神湯最特別的是，以富含膠質營養的豬軟骨取代一般的大腸，再添加白胡椒調味，提高湯品的營養價值之餘，也賦予了手工料理般的美味，且一包就有 600 克，不管是 1 人獨享，或是 2 人分享，都能吃得心滿意足！

2.《打包包子》招牌鮮肉包

▲招牌鮮肉包（圖／打包包子官網）

只要家裡有炒菜鍋、電鍋或微波爐，就可以輕鬆快速地享用熱呼呼又 Q 彈的包子！這款招牌鮮肉包主打其精心嚴選的 CAS 胛心肉（前腿肉），特色在於其油花分布均勻，脂肪成份很低，餡料中再拌入洋蔥，更加健康營養。搭配手工麵皮富有空氣感及 Q 彈嚼勁平衡肉餡，是買過絕對會回購人氣包子！

聰明養生類

3.《上醫養生堂》桂圓銀耳露

▲桂圓銀耳露（圖／上醫養生堂官網）

當大家到超市瘋狂的囤起泡麵跟零食的時候，只有你享受著從宅配送來、健康又營養的美食，這才叫做超前部署！此款桂圓銀耳露內含有豐富膠質的白木耳及枸杞、蓮子及桂圓等天然漢方食材，不僅養顏美容、調節生理機能，蓮子更能幫助消化，最適合想解饞又不能大意的人。

而這自然香甜的銀耳露帶著桂圓清香，在夏天不僅可以冰冰涼涼的享用、放冷凍變冰沙也很好吃唷。可說是全家老少都能在家輕鬆品嚐到的必備甜品。

4.《享 so 綠茶咖啡》有機綠茶咖啡（濾掛）

▲有機綠茶咖啡（圖／享 so 綠茶咖啡官網）

現階段的你，是否也在懊惱無法在上班前，經過便利商店就來一杯好咖啡嗎？享 so 有機綠茶咖啡，選用墨西哥有機咖啡結合南投有機綠茶原片，高含量的兒茶素和綠原酸，能促進我們的新陳代謝，非常適合正在做減脂計畫和體重管理的人。

方便的濾掛式設計隨時都能飲用，其重點在於水溫，先以 95 度以內的水溫及 250c.c. 的水量，緩慢且均勻的沖入咖啡粉，想喝淡一點也可以多加一些水，但盡量不加糖奶破壞口感喔！

伸手零嘴類

5. 海濤客－小卷片

▲小卷片（圖／海濤客官網）

來自小琉球在地 40 年的傳統味道——知名老店烏鬼洞六號，由第五代接班人成立著名品牌海濤客，秉持著現捕現撈的新鮮美味，讓大家在家就有涮嘴的美味。產地直送及低溫烘烤的金黃原色，迷人的香氣與充滿嚼勁的口感，不用多說絕對是居家嘴饞良伴！

不管現在是只有家與公司往返，還是連續遠距工作了幾天，少了許多娛樂活動讓精神都有點委靡，想要提振精神實在需要美食相伴，但要吃得健康營養，避免幾天後體重直線上升，就需要好好挑選食物，並且搭配居家運動，利用這段閉關的期間管理出全新的自己。

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