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「520世界蜜蜂日」轉發嬌蘭官方IG貼文　幫你捐助682元給蜜蜂保育

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▲▼美妝世界蜜蜂日。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭邀請大家動手指轉發官方貼文，轉發一次就捐出20歐元給蜜蜂保育。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

適逢520世界蜜蜂日，不少美妝品牌推出特別活動慶祝，蜜蜂生態關乎不只是是植物，更緊密牽連全世界人類的生存議題。要知道全球 1/3 的作物，皆指望由蜜蜂授粉才得以存活，一隻振翅的蜜蜂所帶來的永續意義，遠比看到的更彌足珍貴。

法國嬌蘭以保育蜜蜂為使命，邀請大家今日在Instagram轉發嬌蘭官方帳號@guerlain世界蜜蜂日貼文，並標註#GuerlainForBees與#WorldBeeDay，每轉發一次嬌蘭便會捐出20歐元（約台幣682元），為蜜蜂保育做出實際行動；此外，從今日至22日，法國嬌蘭總部將捐贈20%的全球銷售額支持「嬌蘭蜜蜂保育計畫」，預計以募資100萬歐元為目標，號召大家一同動動手指分享傳愛，守護蜜蜂與呵護地球。

▲▼美妝世界蜜蜂日。（圖／品牌提供）

▲為響應世界蜜蜂日，蜜葳特相關商品任選2件85折。

蜜葳特「以蜂為本」，幾乎 1/3 以上的產品，都含有蜂的相關成分。而為了響應 520 世界蜜蜂日，特別推出與蜜蜂相關系列產品任選 2 件85折的優惠，讓你在保養同時也能永續護蜂。這世界如果少了蜜蜂，就沒有花果，而珍貴的保養成分也不復在， 為提醒大家唯有人們繼續悉心守護環境與蜜蜂的永續共生關係，我們才能繼續擁有那些讓目光追隨的美好自然

關鍵字：

世界蜜蜂日, 嬌蘭, 捐助, 歐元

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