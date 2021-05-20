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宋慧喬樂收8萬FENDI狗包　愛犬穿Logo裝Q爆

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝kyo1122 IG）

▲宋慧喬戴著CHAUMET珠寶拍照，抱著愛犬Ruby入鏡。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星宋慧喬是FENDI南韓代言人，全身上下少不了品牌最新服裝與包款，但讓她最開心的是收到寵物配飾系列商品，讓她能讓愛犬Ruby穿上FENDI FF Logo的寵物衣，還有一個要價81,000元的寵物旅行袋，方便她能隨時帶著Ruby四處移動工作。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝kyo1122 IG）

▲宋慧喬謝謝FENDI送她狗狗的寵物衣與寵物旅行袋。（圖／翻攝kyo1122 IG）

毛小孩商機無限，不少精品品牌都推出寵物系列，FENDI即以自家最鮮明的FF Logo為主要設計，推出寵物旅行袋、防潑水尼龍外套、皮帶與項圈等單品，讓狗狗也能與主人一樣FF Logo上身，時髦上街。

▲▼ FENDI 。（圖／公關照）

▲FENDI寵物旅行提袋，81,000元。（圖／翻攝FENDI官網）

珠寶品牌Tiffany & Co.也打造不少寵物商品，包括骨瓷寵物零食罐、皮革寵物項圈、不鏽鋼骨頭造型吊飾等。近日剛成為品牌全球代言人的南韓女團BLACKPINK成員Rosé，便為寶貝狗Hank準備Tiffany狗狗碗裝寵物蛋糕，讓網友直呼Hank真好命，根本是「狗界的人生勝利組」。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）▲▼ Rose 。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲Rosé的愛犬Hank使用Tiffany & Co.的狗狗碗吃蛋糕。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany骨瓷寵物零食罐（左起）8,000元，骨瓷寵物碗8,000元，皮革寵物項圈15,000元，不鏽鋼骨頭造型吊飾7,500元。

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關鍵字：

宋慧喬, FENDI, Tiffany, Rosé

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