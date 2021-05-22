夏日必備「居家消暑小物」！啤酒杯套隨時喝冰的　迷你冷扇不怕停電

編輯／Emily 圖／ Pinkoi提供

近日疫情加劇，在家的時間變多了，比起一直吹冷氣，也可以用一些消暑小物降降溫，感受美好的夏日時光。這裡就精選出7樣具有高質感的「居家消暑設計」，從迷你小風扇到可以製作沁涼飲品、冰淇淋的器具都有，讓你從內而外都清涼舒暢。

1.ROOMMI 迷你空調冰冷扇

待在家一直開冷氣太耗電，可以改用這款迷你空調冰冷扇，小巧體積方便移動、攜帶，讓你隨時隨地都擁有舒適清涼感，三段式設計能調節風力大小、快速降溫，貼心的行動電源供電設計，也不需擔心跳電。

2.Simple Lab Experience JELLO氣壓系 果凍冷泡茶杯

天氣熱來杯冷泡茶最清爽！這款氣壓系冷泡茶杯外型簡約輕巧，氣壓縮蓋設計讓泡茶省力又方便，只要將茶葉放入再倒置就可泡茶，掀蓋後即可享用冷泡香茗，裡面的濾網還能保持茶水分離，喝起來更順口。

3.CORKCICLE 啤酒裝酷套

夏天把啤酒從冰箱拿出來，一下子就不冰了，溫度變高口感馬上被影響，而這款啤酒裝酷套就是你的救星！它是個可重複使用的保冷座，以雙層真空不鏽鋼材質打造，能讓啤酒保冰長達3小時。除了啤酒，罐裝、玻璃瓶飲品都適用，讓你隨時品嚐到剛拿出冰箱的冰涼感。

4.BRUNO手作冰淇淋機

夏天就要吃冰品，不能外出，可以在家自己動手做。BRUNO手作冰淇淋機操作方式簡單，只需幾步驟就能自製出各種風味冰沙，讓你不出門也能享用美味冰品，還能與家人一同享受樂趣、打發無聊時間。

5.ARTISAN 1.5L數位全自動製冰淇淋機

質感家電品牌ARTISAN給你最快速的美味冰淇淋，以全自動化操作設計，不需費神程序與漫長等待，讓你在家一鍵就能品嚐到香濃綿密冰淇淋。

6.1/3 A LIFE 科技涼感恆溫記憶腰靠墊

現在很多人都要居家辦公，想要有好效率，可以用這款涼感腰部靠墊，以記憶棉材質做出貼合腰臀曲線的設計，讓你久坐也不會累，外層的涼感布料長時間靠著也不悶熱，最適合炎熱的夏天使用。以上商品都能在Pinkoi官網購買。

7.日本POKEPII.2薄型風扇

日本雜貨品牌PINE POCHE有推出一系列薄型風扇，可以手持或擺放在桌面，輕巧體積方便移動、攜帶，走到哪都能吹到涼風。風扇造型可愛，有多種動物款式，其中貓咪款就長出超萌貓耳，另外也有檸檬、星星等小清新圖案。

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