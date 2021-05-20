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Jennie愛用「環狀物」原來是這樣用　私下其實超愛穿「最醜拖鞋」

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie近日在個人YouTube頻道分享「Everyday Essentials每日必備物品」主題影片，被提到的每樣小物瞬間搜尋率暴增，可見影響力之大。其中幾項特殊小物像是令人毫無頭緒的「環狀物」、小熊形狀的公仔特別受到粉絲關注，另外Jennie沒介紹到卻出現在一旁的拖鞋，其實是她私下很愛穿的「最醜拖鞋」Crocs，也意外引起話題。

Jennie於今年初開設個人YouTube頻道@Jennierubyjane Official，至今已有644萬訂閱數，第一支影片甚至創下超過三千萬的觀看數，近期Jennie上傳一支「Jennie’s Everyday Essentials（Jennie的每日必備物品）」主題影片，短短一週吸引近五百萬觀看，其中介紹到的物品立刻吸引粉絲關注。

▲jennie。（圖／翻攝自IG）

▲jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie最愛的大腸髮圈，愛用到都鬆了，歐美各大網站上都能找到同款Slip大腸髮圈。（圖／翻攝自YT截圖、Slip官網）

Jennie的每日必備品中，除了一些基本的美妝小物，還可以看見被她用到鬆掉的slip純絲大腸髮圈，接著她拿出了一隻白色的泰迪熊形狀公仔要大家猜猜看是什麼，結果竟然是剪刀！

▲jennie。（圖／翻攝自IG）

▲熊熊形狀的公仔，原來耳朵可以拔出來變成剪刀。（圖／翻攝自YT截圖）

這些都還不稀奇，Jennie每日必備裡最令人匪夷所思的大概就是這個「環狀物」了，雖然Jennie有稍微示範，在身體痠痛時可以拿來按摩，不過這個環狀物其實是一種瑜伽道具，稱作Zen Ring禪輪或是瑜伽輪，它的形狀、弧度都是經過精密設計而成，能完全符合人體工學，並有非常多使用方法，可以當作運動道具、按摩身體、拉筋、緩解身體不適⋯⋯且輕便好攜帶，因為Jennie的喜愛，讓許多人都長知識了呢。

▲jennie。（圖／翻攝自IG）

此外，雖然Jennie沒有特別介紹到，但是影片一開始就有拍到放在一旁的拖鞋，正是常被民眾戲稱為「最醜拖鞋」的Crocs洞洞鞋，Jennie所選的藍天白雲印花款式特別可愛，而這其實並不是Jennie第一次穿上Crocs鞋款，先前她也曾和同團成員Jisoo一同穿上過情侶款全黑款式，可見她私下非常喜歡穿。

▲jennie。（圖／翻攝自IG）

▲jennie。（圖／翻攝自IG）

▲放在一旁的隱藏版日常必備品就是這雙藍天白雲洞洞鞋。（圖／翻攝自YT截圖、Crocs）

▲jennie。（圖／翻攝自IG）

▲左為Jisoo示範黑色洞洞鞋，上頭裝上JS扣飾；右為Jennie限時動態曾出現過，她則是裝上了JN的扣飾，與Jisoo穿情侶鞋。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Jennie, 每日必備物品, zen ring, 瑜伽輪, 最醜拖鞋, 布希鞋, 洞洞鞋, Crocs

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