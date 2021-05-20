營養師曝「8種防疫食物」清單：幫助提升免疫力，多吃也不怕胖

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

國內疫情持續升溫，本土病例連續6天超過百例，全國進入疫情三級警戒，令許多民眾擔憂不已。想盡量降低病毒威脅，除了戴好口罩、勤洗手消毒，做好自主性防疫工作外，提升自我免疫力也很重要！知名營養師高敏敏建議，在這非常時期可以多吃以下8種食物，幫助提升免疫力，降低感染風險，也不怕胖。

＃乾香菇、乾木耳

乾香菇和乾木耳含有維生素D、多醣體，強化免疫細胞。

＃雞胸肉、豬里肌、牛腱肉



像是雞胸肉、豬里肌、牛腱肉等肉類，油脂含量比較低之外，還含有優質蛋白質、礦物質鋅和鐵，能鞏固免疫細胞。

＃大麥、糙米、十穀米



大麥、糙米、十穀米富含維生素B群、膳食纖維，幫助提高體內代謝。

＃秋刀魚、鮭魚、鯖魚



富含Omega-3脂肪酸，有助於降發炎、平衡免疫力，也能減少腹部脂肪囤積。

＃鳳梨、番茄、紅肉西瓜



水果中像是鳳梨、番茄、紅肉西瓜富含維生素A，可維持黏膜健康，而鳳梨酵素能助消化、不囤積。

＃優酪乳、優格、起司



好菌可調節腸道免疫，減少罹病機會。

＃堅果、黑芝麻



堅果類和黑芝麻含有優質油脂，可降低身體發炎反應，減少壞由堆積。

＃水、綠茶



綠茶富含兒茶素能抗氧化，降低自由基攻擊，搭配多喝水多排尿，促進代謝循環。

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