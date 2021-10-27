NU SKIN創新研發「3D膠原美肌科技」　「撐」、「充」、「擋」三合一打造無懈彈力肌

▲許多消費者認為：透過口服的方式可以讓肌膚更美更健康。（圖／Nu Skin提供，下同）

時尚中心／綜合報導

近年來，藉由攝取各種美容相關營養素來改善膚況的風潮盛行不滅，甚至不分男女有許多消費者認為：透過口服的方式可以讓肌膚更美更健康。其中最受歡迎的就屬「膠原蛋白」。膠原蛋白是人體中重要的蛋白質，是韌帶、軟骨、結締組織等的主要成份，也能使肌膚維持彈性；反之，當膠原蛋白流失，則會使皮膚鬆弛、出現皺紋，尤其20歲後膠原蛋白流失速度逐漸加快，所以不只是熟齡一族，膠原蛋白的攝取正逐漸成為年輕男女普遍課題，而全球膠原蛋白市場亦持續看漲，研調機構預估，從2020年到2027年，將以8.3%的年複合成長率快步躍進，也就是說到2027年時，市場規模將有新台幣1800億元以上的潛力*，勢必成為各大品牌積極搶進的顏值經濟必爭之地。

Nu Skin如新集團多年來創新研發，邀集頂尖專家學者長年精心研究，不斷帶來各式優質科技和成品。此次，Nu Skin研發的膠原蛋白黑科技－「3D膠原美肌科技」，融合三大特色及專利，包括:膠原蛋白胜肽、透明質酸鈉(玻尿酸)、金盞花葉黃素，強化膠原蛋白吸收度、鎖水保濕度，為肌膚撐起彈力網、擋住外源干擾，「撐」、「充」、「擋」三合一無懈可擊的美肌！

胜肽助攻精準美膚，玻尿酸鎖水保濕

膠原蛋白自20歲起合成便會減弱，到了40歲更流失過半，如果想要以口服補充肌膚膠原蛋白，首要關鍵便是吃下肚後能否真正充分吸收。Nu Skin表示，「膠原蛋白胜肽」的2000道爾頓分子量的特性，比起大分子膠原蛋白以及更小分子氨基酸，有更好的肌膚纖維母細胞的生物利用率。而人體吸收後，能否真正補充到位、直擊肌膚困擾對症下藥，也是一門學問，Nu Skin指出，由Nu Skin所研發的「3D膠原美肌科技」其膠原蛋白胜肽具有的專利胜肽指紋圖譜，獨特肽序列能發送訊號至生成膠原蛋白的關鍵－纖維母細胞，精準製造新的肌膚膠原蛋白，在科學試驗中證實在所有膠原蛋白中，能有效刺激皮膚膠原蛋白和彈力蛋白增生，且在科技研究中也證實能改善皮膚彈性和減少皺紋。

除了補充膠原蛋白維持肌膚彈性，肌膚中的透明質酸鈉－也就是我們熟知的玻尿酸，同樣影響肌膚含水量和衰老程度。Nu Skin補充說明，透明質酸鈉(玻尿酸)在皮膚中的相對含量從20歲開始就會逐年下降，到30歲就會下降至65%，造成皮膚粗荒乾燥。因此，補充透明質酸鈉能有效幫助肌膚抓水、補水、造水，為肌膚鎖住水分，呈現由內而外的澎澤水潤look。



Nu Skin「3D膠原美肌科技」無懈可擊

Nu Skin針對膚質天敵：時間、水分、各種光害，研發「3D膠原美肌科技」，運用膠原蛋白胜肽小分子輔以專利胜肽指紋圖譜，確保膠原蛋白胜肽精準到位，提供肌膚有效補充；輔以完美比例透明質酸鈉提升肌膚保水力，及金盞花葉黃素、抵擋環境干擾的最強後盾，一舉數得，從裡到外散發自信光澤，輕鬆撐起肌膚美貌！

*資料來源Gobal Market Insights；膠原蛋白產品市場規模報告 (COLLAGEN MARKET SIZE BY PRODUCT)；