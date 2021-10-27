fb ig video ETtoday search mobile

NU SKIN創新研發「3D膠原美肌科技」　「撐」、「充」、「擋」三合一打造無懈彈力肌

>

▲▼ 憂心傳銷管理改許可制扼殺發展　直銷協會籲優化現行報備制持續共榮 。（圖／業者提供）

▲許多消費者認為：透過口服的方式可以讓肌膚更美更健康。（圖／Nu Skin提供，下同）

時尚中心／綜合報導

近年來，藉由攝取各種美容相關營養素來改善膚況的風潮盛行不滅，甚至不分男女有許多消費者認為：透過口服的方式可以讓肌膚更美更健康。其中最受歡迎的就屬「膠原蛋白」。膠原蛋白是人體中重要的蛋白質，是韌帶、軟骨、結締組織等的主要成份，也能使肌膚維持彈性；反之，當膠原蛋白流失，則會使皮膚鬆弛、出現皺紋，尤其20歲後膠原蛋白流失速度逐漸加快，所以不只是熟齡一族，膠原蛋白的攝取正逐漸成為年輕男女普遍課題，而全球膠原蛋白市場亦持續看漲，研調機構預估，從2020年到2027年，將以8.3%的年複合成長率快步躍進，也就是說到2027年時，市場規模將有新台幣1800億元以上的潛力*，勢必成為各大品牌積極搶進的顏值經濟必爭之地。

Nu Skin如新集團多年來創新研發，邀集頂尖專家學者長年精心研究，不斷帶來各式優質科技和成品。此次，Nu Skin研發的膠原蛋白黑科技－「3D膠原美肌科技」，融合三大特色及專利，包括:膠原蛋白胜肽、透明質酸鈉(玻尿酸)、金盞花葉黃素，強化膠原蛋白吸收度、鎖水保濕度，為肌膚撐起彈力網、擋住外源干擾，「撐」、「充」、「擋」三合一無懈可擊的美肌！

▲▼ 憂心傳銷管理改許可制扼殺發展　直銷協會籲優化現行報備制持續共榮 。（圖／業者提供）

胜肽助攻精準美膚，玻尿酸鎖水保濕
膠原蛋白自20歲起合成便會減弱，到了40歲更流失過半，如果想要以口服補充肌膚膠原蛋白，首要關鍵便是吃下肚後能否真正充分吸收。Nu Skin表示，「膠原蛋白胜肽」的2000道爾頓分子量的特性，比起大分子膠原蛋白以及更小分子氨基酸，有更好的肌膚纖維母細胞的生物利用率。而人體吸收後，能否真正補充到位、直擊肌膚困擾對症下藥，也是一門學問，Nu Skin指出，由Nu Skin所研發的「3D膠原美肌科技」其膠原蛋白胜肽具有的專利胜肽指紋圖譜，獨特肽序列能發送訊號至生成膠原蛋白的關鍵－纖維母細胞，精準製造新的肌膚膠原蛋白，在科學試驗中證實在所有膠原蛋白中，能有效刺激皮膚膠原蛋白和彈力蛋白增生，且在科技研究中也證實能改善皮膚彈性和減少皺紋。

除了補充膠原蛋白維持肌膚彈性，肌膚中的透明質酸鈉－也就是我們熟知的玻尿酸，同樣影響肌膚含水量和衰老程度。Nu Skin補充說明，透明質酸鈉(玻尿酸)在皮膚中的相對含量從20歲開始就會逐年下降，到30歲就會下降至65%，造成皮膚粗荒乾燥。因此，補充透明質酸鈉能有效幫助肌膚抓水、補水、造水，為肌膚鎖住水分，呈現由內而外的澎澤水潤look。

▲▼ 憂心傳銷管理改許可制扼殺發展　直銷協會籲優化現行報備制持續共榮 。（圖／業者提供）
Nu Skin「3D膠原美肌科技」無懈可擊
Nu Skin針對膚質天敵：時間、水分、各種光害，研發「3D膠原美肌科技」，運用膠原蛋白胜肽小分子輔以專利胜肽指紋圖譜，確保膠原蛋白胜肽精準到位，提供肌膚有效補充；輔以完美比例透明質酸鈉提升肌膚保水力，及金盞花葉黃素、抵擋環境干擾的最強後盾，一舉數得，從裡到外散發自信光澤，輕鬆撐起肌膚美貌！

*資料來源Gobal Market Insights；膠原蛋白產品市場規模報告 (COLLAGEN MARKET SIZE BY PRODUCT)；

關鍵字：

直銷協會, 傳銷, 報備制, 許可制

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

長期背罵名　亂源在法規！直銷產業群起怒吼要求修法

長期背罵名　亂源在法規！直銷產業群起怒吼要求修法

台灣唐吉訶德二號店要來了！「徵才消息露餡」網指是這一處

台灣唐吉訶德二號店要來了！「徵才消息露餡」網指是這一處

「3星座」提分手毫無徵兆！第一名超自我，說不愛就不愛

「3星座」提分手毫無徵兆！第一名超自我，說不愛就不愛

「愛情智商」超高的4大星座！Top 1根本戀愛小天才，遇上就被吃死死 SAMSUNG Galaxy大特價！還有OPPO才3690元　換手機衝一波 Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招 最容易「借錢給別人」星座Top 3 ！第一名熱心腸誤交損友也不知 專家曝「肌肉流失」4大警訊！做好2關鍵　增加肌力、減緩退化 最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多 香港前女首富露一角愛馬仕入門包　又是超難買的限量款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面