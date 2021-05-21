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TWICE志效大開腿Solo熱跳狂野舞蹈　狂曬飽滿S曲線粉絲福利給超滿

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE近期開始推行「個人表演企劃」，這個月由隊長志效Solo出擊，日前於YouTube上發布最新的Cover影片，志效選擇了Camila Cabello & Grey的《Crown》進行表演，她穿上駝色的繞頸皺褶連身裙，赤腳展開狂野舞蹈，大膽的開腿動作與嫵媚神情男女通殺，性感S曲線再次驚艷粉絲。

TWICE今年於官方YouTube上推出「個人表演企劃」，繼上回由Momo演藝性感舞蹈後，這次換隊長志效登場，志效在團內不只是唱功擔當、舞蹈實力也超堅強，且領導能力備受肯定，TWICE能走到如今地位，志效絕對功不可沒。

▲TWICE志效。（圖／翻攝自IG、YT）

▲志效Cover Camila Cabello & Grey的《Crown》。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

志效為這次的個人表演作品選擇了Camila Cabello & Grey的《Crown》來進行Cover，她穿上繞頸設計的駝色皺摺小禮服，下襬不規則垂墜的綢緞更增靈動感，搭配一頭及腰的羊毛捲髮，並梳起高公主頭露出鮮明五官，赤著雙腳就直接跳起舞來，率領多位舞者一起熱跳，氣場超強大。

▲TWICE志效。（圖／翻攝自IG、YT）

▲志效率領舞者起舞，氣勢超磅礴。（圖／翻攝自YT截圖）

舞蹈以強而有力，卻能凸顯性感的姿態呈現，影片中可以看到志效不乏許多大膽嫵媚的動作，隨著快速旋轉或跳躍，裙襬都會隨之飛起，志效更不吝嗇直接開腿大跳，給粉絲滿滿福利，其中還有像是千手觀音的壯闊場面，整體激盪著狂野的氛圍，志效減肥成功後的身材更是好得沒話說，即使包緊緊依然能看出飽滿的S曲線，跳起舞來最是賞心悅目。

▲TWICE志效。（圖／翻攝自IG、YT）

▲TWICE志效。（圖／翻攝自IG、YT）

▲志效大膽開腿、嫵媚動作連發，不論唱功、舞蹈實力似乎都更上一層樓。（圖／翻攝自YT截圖）

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關鍵字：

志效, TWICE, Cover, 舞蹈

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