尖叫聲！塗PRADA奶油的鬆餅、加入花茶的CHANEL砂糖　宅家儀式感滿分

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝IG@stezzzzzzzzz

隨著精品經典的Logo風潮大起，只要被印上品牌標誌，勢必成為下一個爆款，IG上有一名來自澳洲雪梨的KOL Steph，經常曬出「精品食物」，直接將食物化身成精品Logo，不論是有著LV、或是CHANEL冰塊的咖啡，塗有PRADA與FENDI奶油的鬆餅，都高級感爆棚令人忍不住尖叫呀！

近期本土疫情緊張，秉持著「宅家耍廢防疫」精神，追劇、自己動手下廚，打發時光時順勢增加生活的儀式感，不如就先把減肥放一邊，追蹤這個帳號跟著做，也趁機補拍幾張精緻水水的網美照。

早餐時光：

▲CHANEL雙C Logo、LV標誌、FENDI的FF冰塊，好想來一杯。

天氣開始炎熱，在汗流浹背的盛暑，想來一杯冰涼的咖啡，那你是想要放入CHANEL（香奈兒）的雙C Logo、LV標誌，還是FENDI的FF Logo呢？

▲LV、CHANEL標誌造型煎蛋，想戳下蛋黃一口咬下。

當另一半問你想要太陽蛋或者是全熟的蛋時，你可以回答他，「不好意思我要『LOUIS VUITTON』的煎蛋」、又或者是「CHANEL一樣的煎蛋」，當他覺得你在整他時，趕快秀出你的照片證明。

▲抹上PRADA奶油、與佈滿LV Monogarm老花的美式鬆餅。

鬆餅除了有好多種品牌做選擇，就連種類也分成了很多，被抹上PRADA奶油、佈滿LV Monogarm老花的美式鬆餅，簡直是早餐必備，圓圓的模樣太療癒人心了！FENDI奶油的格子鬆餅、跟塗有DIOR奶油的Waffle也令人食指大動。

▲FENDI奶油格子鬆餅、跟塗有DIOR奶油的Waffle。

下午茶系列：

▲CHANEL標誌、FENDI砂糖。

誰喝茶時也是需要加入砂糖的？該從CHANEL的標誌下手嗎、還是FENDI呢？都捨不得毀掉的話，那就擺著拍拍照吧，這是網美特權。

▲CHANEL草莓口味甜甜圈、老花櫻桃派。

接下來幾乎是香香迷們的時間，CHANEL的草莓口味甜甜圈，粉嫩的外表一秒收服少女們的芳心，老花櫻桃派、Logo千層酥、砂糖蜜糖吐司.....只能說沒有更狂。

▲CHANEL Logo千層酥、砂糖蜜糖吐司。

鹹食TIME：

▲FENDI、CHANEL Logo 薯餅。

▲LV Monogarm老花、CHANEL Logo PIZZA。

讓人忍不住一口接一口的FENDI、CHANEL薯餅，說到垃圾食物，怎麼能少了PIZZA，想要LV Monogarm老花的、還是CHANEL自己選，義大利肉醬麵的「香香肉醬」以及冷湯「香香意麵」讓人陷入了選擇障礙，終於來了一道亞洲料理：FENDI鮭魚握壽司，就決定當作是今晚晚餐了。

▲義大利「香香肉醬」麵、以及冷湯「香香意麵」。

▲FENDI鮭魚握壽司。

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