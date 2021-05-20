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44,000元入手六月生日石　百變珍珠日常怎戴都美

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▲▼ MIKIMOTO,TASAKI珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Jewels in Motion系列珍珠墜鍊3顆珍珠款式（上）44,000元，5顆珍珠款式56,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

即將到來的六月誕生石是溫潤的珍珠，MIKIMOTO一連推出多款俐落、優雅與華麗等不同風格的珍珠設計，讓時尚迷能尋得專屬的珍珠，當中Jewels in Motion系列珍珠墜鍊備有3顆或5顆珍珠款式，無論是上班或休閒時光都容易搭配，且價格也很令人心動，3顆珍珠款44,000元便能入手。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Code系列珍珠手鍊，53,000元。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI珍珠 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,TASAKI珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊黃K金83公分款（左）175,000元，花卉造型珍珠鑽戒五瓣花款60,000元。

Mikimoto Jewels in Motion系列珍珠墜鍊的兩側珍珠較小，烘托中央主視覺尺寸較大的珍珠，設計簡單且耐看，同樣線條簡潔的M Code系列長項鍊與珍珠手鍊，設計靈感源自摩斯密碼，搭配幾何圖形鍊結與珍珠，風格活潑；而鍾愛女人味作品的女性，則輕易被花卉戒指吸引，品牌選用大小約7.50mm的日本 Akoya珍珠搭配鑲嵌鑽石的三瓣花或五瓣花，優雅俏麗。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI珍珠 。（圖／公關照）

▲大陸名模汪曲攸佩戴TASAKI balance neo珍珠耳環、balance step珍珠項鍊與balance loop戒指。（圖／TASAKI提供，以下同）

珍珠的個性美，TASAKI精準掌握，招牌的balance系列今年再添新貌，推出如18K金如階梯般排列的balance step系列、繞成圈設計的balance signature系列、3顆珍珠於平衡感上的balance neo系列耳環等，而發想自宇宙恆星的Kinetic系列則呈現珍珠漂浮於半空中的視覺效果，六月的誕生石風格百變。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI珍珠 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,TASAKI珍珠 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance loop戒指（左）146,000元，kinetic耳環117,000元。

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關鍵字：

MIKIMOTO, TASAKI, 珍珠, 生日石

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