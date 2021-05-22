fb ig video ETtoday search mobile

「星巴克熊熊露營燈」發出療癒光芒！罩子拆下竟是雙層玻璃杯

>

編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@芥末啊、@碧悠、@DB-field、10x10.co.kr

星巴克周邊現在也拓展到露營方面，先前韓國星巴克就有推出野餐盒、露營燈等商品，而大陸星巴克這次的夏日系列中，就有一款「星巴克熊熊露營燈」可愛度爆表，除了能在黑暗中發光、療癒人心之外，把燈罩拿下來，居然是個雙層玻璃杯，一物兩用實在是太燒了。

▲星巴克熊熊露營燈。（圖／翻攝自小紅書＠芥末啊）

「星巴克熊熊露營燈」出自大陸星巴克與Contigo的夏日聯名系列，外觀做成充滿復古感的手提油燈造型，顏色選用Tiffany綠配亮橘，看起來繽紛有活力，再印上金色STARBUCKS字樣，看起來好質感。露營燈中間是一隻星巴克熊熊公仔，牠特別戴上漁夫帽、穿帽T，打扮成野營風格。

▲星巴克熊熊露營燈。（圖／翻攝自小紅書＠芥末啊）

▲星巴克熊熊露營燈。（圖／翻攝自小紅書＠芥末啊）

露營燈平常可以當夜燈使用，在黑暗中會發出閃閃光芒，就算在家中也能營造出在外露營的氛圍。另外，外層的燈罩可以拆起來，它其實就是一個透明的雙層玻璃杯，還做成可愛的熊熊大頭形狀，倒入飲料就會現形，雙層設計隔熱效果特別好，不管裝入冷飲或熱飲，都能品嚐到最佳口感。

▲星巴克熊熊露營燈。（圖／翻攝自小紅書＠芥末啊）

想要一盞增添氛圍的小燈，也可以看看韓國文具10X10販售的一款「老式露營燈」，外圍支架使用金屬材質，做出復古典雅的花朵、葉子裝飾，中間掛上一顆透明燈泡，裡面裝的是纏繞在一起的小燈泡，每顆有著不同顏色，會發出七彩光芒，提在手上真的很像去探險，不管是真的帶去露營或擺在家中都很有氣氛。

▲星巴克熊熊露營燈。（圖／翻攝自小紅書＠芥末啊）

▲星巴克熊熊露營燈。（圖／翻攝自小紅書＠芥末啊）

▲星巴克熊熊露營燈。（圖／翻攝自小紅書＠芥末啊）

►星巴克「小香風杯套」顏值升級！純白色、珍珠鍊帶　背上仙氣爆棚

►星巴克夏季「鳳梨泳圈杯套」萌翻！　還有變色冷飲杯、手袋全帶走

關鍵字：

星巴克, 露營燈, 杯子, 熊熊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

2021精品手機殼入坑區！CHANEL粉紅菱格紋美爆、DIOR還能裝AirPods

2021精品手機殼入坑區！CHANEL粉紅菱格紋美爆、DIOR還能裝AirPods

吳奇隆不要看！劉詩詩辣曬「白皙美腿」仙女裙高開衩好逼人

吳奇隆不要看！劉詩詩辣曬「白皙美腿」仙女裙高開衩好逼人

少時秀英「遮羞布上衣」撞衫大10歲孔曉振　女神穿起來就是時髦

少時秀英「遮羞布上衣」撞衫大10歲孔曉振　女神穿起來就是時髦

史上最巨「布袋爆米花」！肌肉猛男扛著太養眼　網喊：看起來都好好吃 大創絕美「漸層指甲油」只要85元　輕刷一層就可以達到護甲效果 演活黛妃女星激凸又露蜜桃臀　艾瑪柯林大膽穿透視裝坐馬桶 不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5 營養師曝「吃泡麵不發胖」秘訣　醬料包少放、湯千萬別喝完 塗了防曬還變黑？網揭：和「3大原因」脫離不了關係 37歲孫淡妃人生首個「內衣大片」！飽滿胸型、腹肌身材和10年前一樣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面