「星巴克熊熊露營燈」發出療癒光芒！罩子拆下竟是雙層玻璃杯

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星巴克周邊現在也拓展到露營方面，先前韓國星巴克就有推出野餐盒、露營燈等商品，而大陸星巴克這次的夏日系列中，就有一款「星巴克熊熊露營燈」可愛度爆表，除了能在黑暗中發光、療癒人心之外，把燈罩拿下來，居然是個雙層玻璃杯，一物兩用實在是太燒了。

「星巴克熊熊露營燈」出自大陸星巴克與Contigo的夏日聯名系列，外觀做成充滿復古感的手提油燈造型，顏色選用Tiffany綠配亮橘，看起來繽紛有活力，再印上金色STARBUCKS字樣，看起來好質感。露營燈中間是一隻星巴克熊熊公仔，牠特別戴上漁夫帽、穿帽T，打扮成野營風格。

露營燈平常可以當夜燈使用，在黑暗中會發出閃閃光芒，就算在家中也能營造出在外露營的氛圍。另外，外層的燈罩可以拆起來，它其實就是一個透明的雙層玻璃杯，還做成可愛的熊熊大頭形狀，倒入飲料就會現形，雙層設計隔熱效果特別好，不管裝入冷飲或熱飲，都能品嚐到最佳口感。

想要一盞增添氛圍的小燈，也可以看看韓國文具10X10販售的一款「老式露營燈」，外圍支架使用金屬材質，做出復古典雅的花朵、葉子裝飾，中間掛上一顆透明燈泡，裡面裝的是纏繞在一起的小燈泡，每顆有著不同顏色，會發出七彩光芒，提在手上真的很像去探險，不管是真的帶去露營或擺在家中都很有氣氛。

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