每天洗手好煩？必選3款洗手乳　香味療癒又舒壓、洗完肌膚還嫩嫩

記者李薇／綜合報導

防疫期間一定要勤洗手、做好消毒工作，但每天洗手對很多人來說實在是件麻煩事，《ET FASHION》就特搜多款療癒的洗手乳，不但洗起來香味非常厲害，更重要的是還有保濕滋潤的效果，一定要嘗試看看。

1.Sukin 天然純淨洗手凝露：伊蘭伊蘭愛雪松

以持久繚繞木質香的雪松為基調，襯托出優雅伊蘭的甜美花香，二者皆擁有安撫焦躁情緒的香氣，彷彿漫步在靜謐的森林，樹林縫隙中透露的一縷暖陽，添加荷荷巴油，向日葵和山茶油的豐富混合物，能使皮膚倍感潔淨、水潤和柔軟。

2.茶籽堂 植萃手部潔淨雙入禮盒

精選兩款茶籽堂人氣洗手露：馬栗樹水潤洗手露330mL、肖楠葉純淨洗手露330mL，以苦茶甘去油潔淨的特性，加入臺灣特有的肖楠葉純露或是馬栗樹萃取液，先調理表皮油脂平衡，再以苦茶油、摩洛哥堅果油或是岩蘭草精油、甜橙精油、薰衣草精油深入滋潤肌膚。

3.THE BODY SHOP 檸檬清新淨化洗手乳

蘊含天然檸檬精油、天然蜜糖及甘油等成份，細緻綿密的泡沫，能深層淨化手部肌膚同時柔潤雙手，洗後雙手柔嫩，散發檸檬清香，特別適合放在廚房使用，因為檸檬含有去腥的效果，摸了魚蝦類手上有種海鮮味，都可以透過它去除。

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