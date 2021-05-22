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在家醜到不敢自拍？IG限動「偽素顏濾鏡」存起來　打開就有自然美顏

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編輯／Emily

最近大家受到疫情的影響，都只能宅在家裡，少了外出的機會，也就不會化妝打扮自己，但還是有想要拍照或跟人視訊的時候，這時是不是會被自己蓬頭垢面的樣子嚇壞呢？這邊就幫你整理出多款IG限時動態上的「偽素顏濾鏡」，套上去不會過度誇張，適當的修點臉、增添氣色，不用化妝就能有美美的偽素顏妝感。

#可愛感妝容

IG@lazy777的濾鏡可以讓你呈現出偽素顏妝感，臉部變得略圓，有種小動物的萌感，臉頰、嘴唇再增添紅潤色彩，看起來非常可愛，口紅部分更有粉紅、橘、酒紅等不同色系可挑選，臉上還加了充滿魅力的痣。

▲IG偽素顏濾鏡。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲這款濾鏡能呈現出可愛感妝容。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲IG偽素顏濾鏡。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲唇色部分有不同顏色可挑選。（圖／翻攝自IG@lazy777）

#氣質型妝容

IG@re_mini_scene有超多唯美濾鏡，其中有些款式沒有過多特效，只著重在唇跟臉頰部分，雖然有些微修飾卻不會太明顯，套上去充滿自然感，還可能讓人以為是你真正的樣子。唇色部分用了比較深沉的酒紅，看起來特別有氣質。

▲IG偽素顏濾鏡。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲這款濾鏡以基本妝容為主，著重在鼻子打亮、修飾唇部和臉型。（圖／翻攝自IG@re_mini_scene）

▲IG偽素顏濾鏡。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲這款濾鏡的酒紅唇色很有氣質。（圖／翻攝自IG@re_mini_scene）

#紅暈妝感

IG@niningxx的濾鏡著重在臉頰和鼻子上的紅暈，套在臉上會有種微醺的感覺，嘴唇部分也有上色，讓你的臉部顯現出好氣色。除了基本款，還有加了小花的款式，用起來特別有少女感。

▲IG偽素顏濾鏡。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲這款濾鏡製造出鼻子和臉部的紅暈效果。（圖／翻攝自IG@niningxx）

▲IG偽素顏濾鏡。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲加了小雛菊圖案裝飾，可愛度大增。（圖／翻攝自IG@niningxx）

#有趣特效

除了偽素顏款式，也可玩玩看有特殊效果的濾鏡，像是網路上很紅的「雪餅濾鏡」，也會搭配化妝效果，套上去整個顏質激增。或是流鼻血特效也很可愛，還有IG@dleacoe這款周圍都是熊熊的濾鏡，都可以通通加入收藏。

▲IG偽素顏濾鏡。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲「雪餅濾鏡」加了化妝效果，套在臉上特別美。（圖／翻攝自IG@re_mini_scene）

▲IG偽素顏濾鏡。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲加了流鼻血效果俏皮可愛。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲IG偽素顏濾鏡。（圖／翻攝自IG@lazy777）

▲這款濾鏡周圍繞著一大堆熊娃娃。（圖／翻攝自IG@dleacoe）

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關鍵字：

instagram, IG, 限時動態, 濾鏡, 偽素顏

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