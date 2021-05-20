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4間連鎖咖啡「外送外帶」優惠　星巴克買一送一、丹堤買5送5

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲疫情緊繃，星巴克實體買一送一全暫停，以外送優惠為主。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情緊張，全台升級防疫第三級，包括星巴克、路易莎與85度C等連鎖咖啡，均停止全台內用座位，銷售主力轉至外帶、外送方式，為鼓勵民眾避免群聚、在家防疫，各間咖啡業者也祭出外帶、外送優惠搶客。

星巴克
5／25前，外送平台foodomo購買兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡享買一送一。
5／25前，每日上午11時至下午5時，於外送平台foodpanda或Uber Eats購買大杯冷萃咖啡，可享單一優惠價120元。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

路易莎咖啡
5／31前，於外送平台foodpanda、UberEats購買「莊園級美式、精選英式紅茶拿鐵」大杯享75折優惠。
5／22前，門市外帶或來電外送，餐飲消費單筆滿300元以上，飲品即享85折優惠。

▲路易莎,星巴克買一送一。（圖／路易莎提供）

丹堤咖啡
6／8前，民眾於丹堤咖啡指定門市外帶自取，可享丹堤美饌系列、早午餐系列單點全面77折，所有大杯以上飲品全面第2杯3折優惠。
6／8前，至丹堤行動購物寄杯網線上刷卡，購買咖啡寄杯可享買5送5優惠，每人限購買2次，可跨店分次領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

Cama cafe
6／1前，全台cama café門市購買咖啡豆2包，或購買濾掛式咖啡10包以上，均可享88折優惠，且可搭配門市外送服務，將訂購商品免費外送。
6／1前，於Uber Eats或foodpanda點購cama café商品，消費金額滿180元，可享現折20元優惠。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

疫情, 防疫, 升級, 星巴克, 連鎖咖啡, 外送外帶, 優惠, 外送平台

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