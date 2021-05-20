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凱特王子妃穿新衣紅裙網讚：好瘦！身上項鍊意外親民，立馬被搶空

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記者王則絲／外電報導

英國凱特王子妃（Kate Middleton）19日現身公開場合，參觀因疫情關閉後重新開放的倫敦V&A 博物館，身穿紅色千鳥格紋的百褶連身裙裝，搭配典雅的黑色高跟鞋與手拿包，超修長的體態再度成為話題，被網友們讚翻：「凱特好好看、好瘦！」身上佩帶的層次項鍊也意外成為熱搜，立刻被掃購一空。

▲凱特王子妃。（圖／達志影像）

▲凱特王子妃19日公開參訪V&A博物館。（圖／達志影像）

雖然大家都很喜歡凱特王子妃舊衣重穿的親民感，但是每當穿著新裝亮相，民眾更是欣喜若狂，馬上去搜尋同款，因此凱特王子妃被封為帶貨女王可說是當之無愧。

▲凱特王子妃。（圖／達志影像）

▲凱特王子妃所戴的雙層金色項鍊意外的親民，被搶購一空。（圖／達志影像）

這回凱特王子妃以皇室贊助人身份隻身參訪V&A博物館，身上穿著Alessandra Rich的紅黑千鳥格紋百褶連身裙，向下拉伸的車縫腰線設計展現1930年代的復古輪廓，服貼身形流瀉而下的裙裝讓凱特纖細修長的體態再次吸引目光，抓澎的肩膀、手袖以及圓形領片則增添俏皮氣質，顯得逆齡不沉重，網友們紛紛讚翻：「凱特好好看、好瘦！」、「太美了」、「這件裙子凱特穿得很好看。」特別符合參觀博物館的藝術氣息。

▲凱特項鍊。（圖／官網截圖）

▲Spells Of Love 的18Ｋ金雙層項鍊，目前已完售。（圖／翻攝自官網）

喜愛凱特王子妃的民眾們也沒放過此回凱特胸前佩帶的項鍊，其中一條為 Spells Of Love 的18Ｋ金雙層項鍊，定價為85英鎊（約台幣3,360元）意外親民的價格與經典設計款，讓民眾立刻搶翻了，目前官網已顯示完售狀態。

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關鍵字：

凱特王子妃, 凱特王妃, Kate Middleton, Alessandra Rich

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