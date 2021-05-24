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9成人都做錯！洗面乳直接上臉、洗臉前不先洗手都是錯誤示範

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記者李薇／綜合報導

洗臉是每天每個人洗澡前都一定會做的事情，大部份的人，都是把洗面乳擠在手上之後，搓兩下就直接塗在臉上，再持續搓揉幾下就沖掉；但這卻是錯誤的洗臉方式，因為洗面產品若是沒有完全洗泡，很容易殘留肌膚上，導致出現緊繃感或是粉刺的問題。

▲洗面乳,潔面乳,清潔,洗臉,肌研,專科,悠樂芳,。（圖／pexels、品牌提供）

▲洗臉前一定要記得先洗手。（圖／pexels）

除了不殘留，讓洗面乳完全起泡的好處，可以讓清潔成分完全釋放，洗淨力更好，帶走深層的髒污，不容易傷害肌膚，而且也能迅速被水沖洗乾淨，不容易留在肌膚上。

看似簡單的「起泡」動作，其實有著大學問，可以先將一手彎成拱狀，放入洗面乳之後，用另一手四指沾水，再輕輕畫圈拍打至起泡，或是搭配起泡海綿、起泡網也可以，只要搓到泡沫蓬鬆，沒有白白黏稠狀，就是起泡完全了。

搓好泡泡之後，就可以進行全臉輕柔畫圓，帶走髒污，再沖洗乾淨，並用乾淨毛巾按壓臉部，直到乾爽即可，切勿用毛巾搓臉擦乾，特別是痘痘肌更容易刺激發炎。

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洗面乳, 潔面乳, 清潔, 洗臉, 肌研, 專科, 悠樂芳

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