小資族也能無痛買下SK-II青春露　現省5880元太誇張

文／C編

SK-II青春露是很多人都推薦的保養品，但高昂的價格總讓小資族卻步，猶豫再三，現在有機會以美美的價格入手了，購物網站「Her和她」推出「SK-II神搭配組合」可以任選適合的容量，想買230ml、加大版330ml，或是一次買回230ml＋330ml，任君挑選，價格也包準滿意，最多甚至能省下5880元，實在划算。

青春露230ml入門款

▲SK-II青春露230ml，原價6250元、特價3349元，點我購買。

最適合沒有用過的小資女孩，初次體驗PITERA的魅力就可以挑選這款，不管是單擦還是濕敷都可以嘗試看看，挑選對肌膚最有效的護膚方式，等到肌膚用習慣就可以買大容量，更省錢更划算。

青春露330ml大包裝

▲青春露330ml，原價7980元、特價5100元，點我購買。

330ml的大包裝往往是周年慶或是母親節才會出現的限定款，現在不用等，就可以直接下單，這是資深粉絲都會搶的好物，壓頭設計更方便好用，大容量又能用很久，絕對是必入手的好貨。

青春露限量超值優惠組合（230ml＋330ml）





▲青春露限量超值優惠組合（230ml＋330ml），原價14230元、特價8350元，點我購買。

超級鐵粉，或是想跟婆婆、媽媽、姊姊、妹妹一起買，絕對要參考這一組，現省了5880元，是最划算的一組，重點是這樣1ml才14元，確實划算必囤。