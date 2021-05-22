皮膚科醫師曝「導致肌膚敏感」的5個NG行為！第3超多人都中

▲越來越多人有肌膚敏感問題。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official、@innisfreeofficial）

編輯／Amanda

近年來，越來越多人有肌膚敏感問題，敏感肌人群逐年增加，但皮膚科醫師表示，絕大多數敏感肌都是因肌膚屏障受損，其中更有不少人是因為錯誤保養方式造成的，像是以下5個NG行為就很容易導致肌膚變得敏感，來看看你是否都中了？

▲敷面膜過於頻繁會造成肌膚負擔。（圖／翻攝IG@abib.official）



NG 1：過度使用面膜



不少女星被問到保養秘訣都會提到「天天敷面膜」，但其實皮膚科醫師都不建議太頻繁地使用面膜，天天敷面膜反而會造成肌膚負擔，嚴重的話還可能會使肌膚屏障受損，導致肌膚變得敏感。

一般來說，除了需要特別護理的情況下，面膜不要長期天天敷，一般狀況下一週最多敷2～3次就很夠了。

NG 2：隨意亂用酸類保養品



像是果酸、水楊酸、杜鵑花酸等酸類保養品，很多人聽說酸類可以幫助去除老廢角質，改善粉刺、痘痘問題，對美白也有幫助，沒有顧慮自身膚質和酸類濃度就隨意亂用，結果美白祛痘沒成功，反而導致肌膚發炎，甚至過敏。

酸類成分本身有刺激性，最好依據個人膚質、當下膚況來選擇合適的酸類保養品，對於酸類保養不熟的人，一開始濃度也不要使用過高，可向皮膚科醫師諮詢建議。

▲洗臉次數、使用水溫都很重要。（圖／翻攝IG@aoihamada）



NG 3：錯誤的洗臉方式



有些油性肌人因為出油旺盛，每天會多次用洗面乳洗臉，但醫師表示，洗臉只會洗掉已分泌出來的油，並不能真的幫助控油，過度清潔反而會傷害肌膚屏障，導致油敏肌的狀況。就算是油性肌，一天最多用洗面乳2次，中間可穿插清水洗臉。

另外，洗臉水溫過冷過熱也都會傷害肌膚，較為適宜的洗臉水溫溫度是略低於體溫的30～35度。

▲做好防曬、保濕都是保護肌膚屏障的關鍵。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



NG 4：不擦防曬不保濕



天生敏感肌的比例其實很低，大部分敏感性肌膚都是因後天肌膚屏障受損所導致，其中有兩大原因也很常見。第一，許多人會偷懶防曬，但紫外線不只是會曬黑肌膚、造成斑點，還會曬傷皮膚，陽光中的UVA能穿透到真皮層，對肌膚造成更深的傷害；第二，經常風吹卻不做好保濕，臉部肌膚水分容易流失，進而加劇皮膚屏障的損傷。

NG 5：皮膚出狀況只上網查



皮膚病會破壞肌膚屏障，尤其是慢性皮膚病，長期下來很容易導致肌膚變成敏滿機，像是較嚴重的痘痘情問、玫瑰痤瘡、濕疹等常見皮膚病，一定要去皮膚科診所看醫生。

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