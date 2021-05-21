fb ig video ETtoday search mobile

王心恬曬S曲線泳裝照想念大海　揭連身泳衣穿起來比例超好

>

▲▼ 王心恬 。（圖／王心恬提供）

▲王心恬上個月到澎湖划透明獨木舟，S曲線好吸睛。（圖／王心恬提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

名模王心恬po出她上個月在澎湖難方四島划透明獨木舟與潛水照，渴望新冠肺炎疫情趨緩再投入大自然懷抱的心情不言可喻，現階段只能欣賞美照期待下次旅行。當中一張她穿著ROXY泳裝的側身照，盡顯窈窕的S曲線，她說：「我覺得水上運動不一定都要穿比基尼，近來許多連身泳裝好看也能展現身形，拍起來很修長，也能避免激烈水上運動曝光或曬出比基尼線。」

▲▼ 王心恬 。（圖／王心恬提供）

▲王心恬穿ROXY泳衣滑透明獨木舟。
 

王心恬特別分享划獨木舟的心得，要注意平衡與使用槳做有效划水，必須身體跟著槳做扭轉，讓身體力氣帶動會推進力更大，划起來比SUP累一些，但相對很有安全感，因為不容易掉到水裡。

▲▼ 王心恬 。（圖／王心恬提供）

▲王心恬推薦從事水上運動可穿連身泳衣，方便活動。


▲▼ 王心恬 。（圖／王心恬提供）

▲王心恬希望疫情快快趨緩，能夠走出戶外、自在潛水。

網友羨慕王心恬曬不黑，她也不藏私透露防曬法，她說：「岸上防曬我採主動式，若不下水，我會在出發前先擦上高係數較黏稠的乳狀防曬打底，再帶有清涼作用的噴霧型防曬補噴；下水為了不汙染海域，我選用天然防曬品牌，或盡量穿長袖裝而不擦防曬。」而這一年為了防疫，她隨時帶自創品牌Namua精油香氛護手霜與精油香氛乾洗手，保護自己也兼顧保養。

▲▼ 王心恬 。（圖／王心恬提供）

▲王心恬隨身帶自創品牌Namua精油香氛護手霜與精油香氛乾洗手，各750元。

►宋慧喬樂收8萬FENDI狗包　愛犬穿Logo裝Q爆

►陳庭妮宅女抗疫招數公開　天天運動半小時、煮飯不外食

關鍵字：

王心恬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬樂收8萬FENDI狗包　愛犬穿Logo裝Q爆

宋慧喬樂收8萬FENDI狗包　愛犬穿Logo裝Q爆

陳庭妮宅女抗疫招數公開　天天運動半小時、煮飯不外食

陳庭妮宅女抗疫招數公開　天天運動半小時、煮飯不外食

賭王最美千金深溝纖腰零死角　深情望男友像拍婚紗照

賭王最美千金深溝纖腰零死角　深情望男友像拍婚紗照

林志穎居家防疫找兒子PK魔術方塊　吊車尾被笑「爸爸你好弱」 孟耿如當霸氣新娘　千萬蛇珠寶上身　 停電它還發亮！　Bell ＆ Ross夜光錶連白天都微亮 3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了 林志穎夫婦露一手800萬名錶　陳若儀駕馭「錶王」男錶好帥 凱特王子妃射箭超帥　大膽捧變色龍療癒 亮・珠寶／香奈兒幸運數字5繞美鑽　不對稱長耳環可變耳釘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面