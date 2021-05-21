王心恬曬S曲線泳裝照想念大海　揭連身泳衣穿起來比例超好

▲王心恬上個月到澎湖划透明獨木舟，S曲線好吸睛。（圖／王心恬提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

名模王心恬po出她上個月在澎湖難方四島划透明獨木舟與潛水照，渴望新冠肺炎疫情趨緩再投入大自然懷抱的心情不言可喻，現階段只能欣賞美照期待下次旅行。當中一張她穿著ROXY泳裝的側身照，盡顯窈窕的S曲線，她說：「我覺得水上運動不一定都要穿比基尼，近來許多連身泳裝好看也能展現身形，拍起來很修長，也能避免激烈水上運動曝光或曬出比基尼線。」

▲王心恬穿ROXY泳衣滑透明獨木舟。



王心恬特別分享划獨木舟的心得，要注意平衡與使用槳做有效划水，必須身體跟著槳做扭轉，讓身體力氣帶動會推進力更大，划起來比SUP累一些，但相對很有安全感，因為不容易掉到水裡。

▲王心恬推薦從事水上運動可穿連身泳衣，方便活動。







▲王心恬希望疫情快快趨緩，能夠走出戶外、自在潛水。

網友羨慕王心恬曬不黑，她也不藏私透露防曬法，她說：「岸上防曬我採主動式，若不下水，我會在出發前先擦上高係數較黏稠的乳狀防曬打底，再帶有清涼作用的噴霧型防曬補噴；下水為了不汙染海域，我選用天然防曬品牌，或盡量穿長袖裝而不擦防曬。」而這一年為了防疫，她隨時帶自創品牌Namua精油香氛護手霜與精油香氛乾洗手，保護自己也兼顧保養。

▲王心恬隨身帶自創品牌Namua精油香氛護手霜與精油香氛乾洗手，各750元。

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