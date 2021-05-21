用不著別人打！「斷腿牛仔褲」穿上立刻變兩截　獵奇設計網友看傻眼

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近期台北市長柯文哲呼籲民眾防疫「沒事不要外出、外出要戴口罩、不要在外面吃東西」，意外比出中指的情景被民眾廣為轉發，足見疫情期間還到處趴趴走的人，有多讓人氣憤，真的應該把他的腿打斷！最近網上就出現了一款「斷腿牛仔褲」，用不著別人打，穿上這條牛仔褲腿看起來就像斷了一樣，獵奇的設計造型引起網友們熱論，反應超兩極：「很酷」、「我又不懂時尚了。」

▲LEJE推出「斷腿牛仔褲」在網上引起討論。（圖／翻攝自IG@leje.official，以下同）



這款「斷腿牛仔褲」出自法國設計師品牌LEJE，由兩位韓國設計師於法國巴黎創立，品牌擅於利用線條剪裁出前衛風格，注重極端元素間的結合，可說幾乎沒什麼無聊的基本款，全都是些會令人眼睛一亮的大膽設計，然而人們的喜好也隨之更加分明。

在最基本的牛仔褲單品上，LEJE也要耍花樣，直接於褲管上製作出像是斜切面的切口，穿在身上看起來就像是雙腿被切斷，要從旁邊滑下來了一樣，造型有些驚恐，但確實瞬間就能吸住眼球。

「斷腿牛仔褲」還有另一款是直接橫向切四刀，並左右、左右位移的設計，前衛、獵奇的模樣引起大家討論，不過網上評論很兩極，有些人立刻被這樣的創意給驚艷：「真的很酷」、「我馬上就想買。」但也有些人表示無法理解：「WTF」、「我不行」、「我可能真的不懂時尚，但它還是很醜。」

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