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茶樹精油超萬用！5個防疫必備單品，入手才安心

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▲▼防疫保養5單品。（圖／品牌提供）

▲防疫從日常生活做起。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著疫情嚴峻，落實居家清潔成了日常生活中不可或缺的步驟，自我防護更是尤其重要！《ET FSASHION》為大家嚴選來5個防疫必備單品，透過有機植萃精華的天然呵護與高效潔淨力淨化身心，保護自己也保護他人，一起攜手渡過疫情。

▲▼防疫保養5單品。（圖／品牌提供）

▲Eco Clean 紅寶石植萃手部潔淨露，500ml，1,180元。

好的清潔產品除了洗去細菌髒污外，也必須能呵護雙手。Eco Clean紅寶石植萃手部潔淨露，添加甜菜鹼、椰子油、植萃乳酸等天然潔淨配方溫和分解髒汙，以及有機蘆薈、有機甘油、小麥蛋白有效加強肌膚保濕鎖水，避免手部油脂因頻繁清洗流失導致乾燥粗糙。

▲▼防疫保養5單品。（圖／品牌提供）

▲Oui Organic 茶樹單方精油，10ml，580元。

防疫單品中的萬用神奇小物，Oui Organic 茶樹單方精油含100%有機成分，清新的木質香氣可幫助淨化身心，溫和的天然抑菌功效更適合少量滴入酒精噴霧、清潔劑及洗衣精中，去除異味，提升抗菌效果，此外，茶樹精油還有驅趕蚊蟲功效。

▲▼防疫保養5單品。（圖／品牌提供）

▲Eco Clean 植萃防蟎環保洗衣精-浪漫薰衣草，1500ml，980元。

防疫期間除了洗手外，衣物清洗也需要比平常更頻繁，不讓外在髒污細菌有機會停留，Eco Clean植萃防蟎環保洗衣精，含100%植萃配方，以甜菜鹼、椰子油、棕梠仁油及黃豆等植物性成分，打造低敏溫和的超強解垢分子，能有效防蟎，滲透衣物纖維徹底瓦解髒汙油垢。

▲▼防疫保養5單品。（圖／品牌提供）

▲Argasol 北法植萃手工皂，140g ，580元。

每日身上除了外界的灰塵細菌，還有皮屑、油脂、汗等代謝物，都需要徹底洗淨，Argasol北法植萃手工皂，添加有機摩洛哥堅果油、有機椰子油及有機橄欖果油，以冷皂法手工製成確保營養成分不因高溫遭到破壞，共有25種皂可供選擇。

▲▼防疫保養5單品。（圖／品牌提供）

▲Provence BIO香草滋養護手霜，75ml，880元。

洗手幾乎成了防疫期間最頻繁的動作，一支好的護手霜成了洗手後最重要的後盾。Provence BIO香草滋養護手霜，堪稱家事手的超級救星，添加有機乳木果脂及有機橄欖果油保護手部肌膚，加強滋潤保濕度，並融合富含維他命E，防止肌膚老化，滋潤不黏膩，能迅速被肌膚吸收。

►塗了防曬還變黑？網揭：和「3大原因」脫離不了關係

關鍵字：

防疫, 保養, 生活, 清潔, 有機

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