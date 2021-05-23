必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型

文／Cheryl

想要綁出有蝴蝶結的可愛髮型嗎？韓國造型師就分享只要透過三條橡皮筋、一個U型夾，就可以輕輕鬆鬆製作出可愛的蝴蝶結馬尾，而且手殘女孩也可以簡單學會，一定要按照步驟做起來。

▲蝴蝶結馬尾綁法。（圖／lee_eun_ch IG）



1.先綁出一個馬尾，並且把上面大約1/5的髮量抓出，留大約兩個指節的長度，利用橡皮筋再度將髮絲綁緊。

2.把橡皮筋綁緊的位子中間拉開，將髮絲從中拉出來，並且把底下馬尾的部分拉起來，穿過這個頭髮圈圈，製造出蝴蝶結的樣子，並且將橡皮筋拉緊。

3.最後使用橡皮筋在馬尾的部分綁緊，讓蝴蝶結固定，並且拉起一條髮絲，繞過蝴蝶結的中央，使用U型夾固定即可完成。

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