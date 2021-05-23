fb ig video ETtoday search mobile

必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型

>

文／Cheryl

想要綁出有蝴蝶結的可愛髮型嗎？韓國造型師就分享只要透過三條橡皮筋、一個U型夾，就可以輕輕鬆鬆製作出可愛的蝴蝶結馬尾，而且手殘女孩也可以簡單學會，一定要按照步驟做起來。

▲蝴蝶結,巴黎卡詩,荷那法蕊,髮品,頭髮,髮絲,綁髮,。（圖／翻攝自IG）

▲蝴蝶結馬尾綁法。（圖／lee_eun_ch IG）

1.先綁出一個馬尾，並且把上面大約1/5的髮量抓出，留大約兩個指節的長度，利用橡皮筋再度將髮絲綁緊。

2.把橡皮筋綁緊的位子中間拉開，將髮絲從中拉出來，並且把底下馬尾的部分拉起來，穿過這個頭髮圈圈，製造出蝴蝶結的樣子，並且將橡皮筋拉緊。

3.最後使用橡皮筋在馬尾的部分綁緊，讓蝴蝶結固定，並且拉起一條髮絲，繞過蝴蝶結的中央，使用U型夾固定即可完成。

【推薦單品】

巴黎卡詩 伸展台定型噴霧

▲定型噴霧。（圖／品牌提供）

細緻定型噴霧，創造伸展台效果，長效抗毛躁，打造細緻的光滑感，具有無與倫比的性感效果，展現生動、活潑及魅力四射的造型，不會使頭髮顯得僵硬，全新升級版，更快乾、更定型、更加抗濕氣！

荷那法蕊 STYLE 西蒙德木輕塑噴霧

▲定型噴霧。（圖／品牌提供）

裡面添加西蒙德木果實萃取、維生素B5、維生素PP，自然彈力定型，持久定型同時維持髮絲律動彈力，賦予霧面光澤質感與絲緞般柔順髮觸，獨特無矽靈配方，無白屑、好沖洗不殘留黏膩。 

長捲髮可以做的兩種度假造型　不管是垂墜還是包頭都超美

只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型

絕美的「杏仁烤奶」唇色系列　擦起來變韓系溫柔小姊姊

關鍵字：

蝴蝶結, 巴黎卡詩, 荷那法蕊, 髮品, 頭髮, 髮絲, 綁髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

大罐「蘭蔻小黑瓶」7300元→3380元　最強嫩臉精華讓網友瘋狂回購 Jo Malone香水挑戰史低！2550元→1350元　最熱賣冠亞軍香味通通有 Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨 果粉必學iPhone「四個」隱藏小技巧　手機瞬間變神好用 「星巴克熊熊露營燈」發出療癒光芒！罩子拆下竟是雙層玻璃杯 吳奇隆不要看！劉詩詩辣曬「白皙美腿」仙女裙高開衩好逼人 被譽「世界最美雙胞胎」神基因狂吸187萬粉　網：加媽媽是三胞胎！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面